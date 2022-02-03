Для съемок в «Варяге» Александру Скарсгарду пришлось преобразить свое тело кардинальнее, чем ради роли Тарзана

Журнал Total Film опубликовал свежий кадр из мифологического эпика Роберта Эггерса «Варяг», на котором запечатлен исполнитель главной роли Александр Скарсгард в образе свирепого скандинавского принца, переполненного жаждой мести. В сопроводительном комментарии создатель «Маяка» и «Ведьмы» отметил, что его ошеломило, насколько ответственно актер подошел к работе. По словам режиссера, для его нового фильма артист преобразил свое тело еще радикальней, чем он это сделал для блокбастера «Тарзан. Легенда»:

«Количество спортивных дисциплин, которые Алекс использовал, готовясь к роли, просто ошеломляет. Он изменил свое тело еще более основательно, чем в «Тарзане».

Отдельно Эггерс отметил, что в работе над лентой ему предоставили большую творческую свободу, позволив задействовать в производстве всех, кого захочет:

«Я был в ужасе, но для меня настоящая честь получить шанс сделать что-то подобное. Было захватывающе. Студия позволила задействовать всех сотрудников из моих последних двух фильмов; еще мне довелось работать с лучшими историками в мире, что было невероятно».

В основу сюжета картины легла сказка Саксона Грамматика, повествующая об одержимом принце Амлете (Скарсгард), поклявшемся отомстить своему дяде за убийство отца и похищение матери. На пути персонаж столкнется со множеством сложных преград, а также встретит славянскую девушку в исполнении Ани Тейлор-Джой.

В остальной актерский состав вошли Николь Кидман, Клас Банг, Уиллем Дефо, Кейт Дики, Ралф Айнесон, Итан Хоук и певица Бьорк. Сценарий Эггерс написал вместе с исландским новеллистом Сьоном.

«Варяг» выйдет в российский прокат 28 апреля.