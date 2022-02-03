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Киноафиша Новости Для съемок в «Варяге» Александру Скарсгарду пришлось преобразить свое тело кардинальнее, чем ради роли Тарзана

Для съемок в «Варяге» Александру Скарсгарду пришлось преобразить свое тело кардинальнее, чем ради роли Тарзана

3 февраля 2022 10:56
Для съемок в «Варяге» Александру Скарсгарду пришлось преобразить свое тело кардинальнее, чем ради роли Тарзана

Журнал Total Film поделился новым кадром и комментариями режиссера.

Журнал Total Film опубликовал свежий кадр из мифологического эпика Роберта Эггерса «Варяг», на котором запечатлен исполнитель главной роли Александр Скарсгард в образе свирепого скандинавского принца, переполненного жаждой мести. В сопроводительном комментарии создатель «Маяка» и «Ведьмы» отметил, что его ошеломило, насколько ответственно актер подошел к работе. По словам режиссера, для его нового фильма артист преобразил свое тело еще радикальней, чем он это сделал для блокбастера «Тарзан. Легенда»:

«Количество спортивных дисциплин, которые Алекс использовал, готовясь к роли, просто ошеломляет. Он изменил свое тело еще более основательно, чем в «Тарзане».

Отдельно Эггерс отметил, что в работе над лентой ему предоставили большую творческую свободу, позволив задействовать в производстве всех, кого захочет:

«Я был в ужасе, но для меня настоящая честь получить шанс сделать что-то подобное. Было захватывающе. Студия позволила задействовать всех сотрудников из моих последних двух фильмов; еще мне довелось работать с лучшими историками в мире, что было невероятно».

В основу сюжета картины легла сказка Саксона Грамматика, повествующая об одержимом принце Амлете (Скарсгард), поклявшемся отомстить своему дяде за убийство отца и похищение матери. На пути персонаж столкнется со множеством сложных преград, а также встретит славянскую девушку в исполнении Ани Тейлор-Джой.

В остальной актерский состав вошли Николь Кидман, Клас Банг, Уиллем Дефо, Кейт Дики, Ралф Айнесон, Итан Хоук и певица Бьорк. Сценарий Эггерс написал вместе с исландским новеллистом Сьоном.

«Варяг» выйдет в российский прокат 28 апреля.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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