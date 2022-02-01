Кирстен Данст до сих пор чувствует себя неловко из-за съемок обнаженной для фильма «Мария-Антуанетта»

Съемки в этом фильме также доставили ей дискомфорт из-за обилия поцелуев.

За свою многолетнюю карьеру Кирстен Данст сыграла немало впечатляющих персонажей, а новая картина Джейн Кэмпион «Власть пса» принесла актрисе номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. Однако одной из самых знаковых работ звезды остается историческая драма «Мария-Антуаннета», играть в которой, как выяснилось, было непросто.

На днях Данст стала гостьей шоу Actors on Actors и в ходе интервью рассказала, что очень «нервничала» на протяжении всего съемочного процесса:

«Мы почти постоянно целовались, и мне это не нравится. Это никогда не бывает комфортно, никогда».

К моменту съемок в ленте актрисе исполнилось 22 года, и тем не менее это был первый раз, когда ей пришлось предстать перед камерой обнаженной, что также обернулось переживаниями:

«Кажется, впервые я все же показала свою грудь, находясь с [режиссером] Софией [Копполой]. В итоге она не использовала этот дубль. Тогда я тоже чувствовала себя подавленной».

К слову, съемки романтических сцен для «Власти пса» были для Данст куда более приятными, ведь возлюбленного героини играл ее реальный супруг Джесси Племонс. Актриса призналась, что чувствовала себя счастливой и свободной, что очень контрастировало с эмоциями от работы над «Марией-Антуанеттой».