Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Календарь ма(й)я" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Постановщик «Главного героя» Шон Леви экранизирует для Netflix рассказ об обращении старения вспять

Постановщик «Главного героя» Шон Леви экранизирует для Netflix рассказ об обращении старения вспять

10 февраля 2022 10:47
Постановщик «Главного героя» Шон Леви экранизирует для Netflix рассказ об обращении старения вспять

Фильм будет посвящен отношениям отца и дочери.

Как сообщает издание Deadline, Netflix обошел другие компании в гонке за интересный сюжет. Стрим-сервис получил права на экранизацию фантастического рассказа «Назад» (Backwards), написанного Джулианной Бэгготт и Финнеасом Скоттом. Режиссером проекта назначен создатель «Главного героя» Шон Леви.

В центре сюжета фильма — умирающий мужчина, который в качестве метода продления жизни выбирает обратить старение вспять в омолаживающем центре. Опекуном героя при этом назначают его дочь, с которой они уже давно отдалились друг от друга. По прошествии лет персонажи смогут понять, в какой момент их отношения пошли не в том направлении, поскольку отец вновь переживет воспоминания о различных периодах своей жизни и событиях, которые сделали его не самым приятным человеком.

Исполнительным продюсером «Назад» выступит сама Бэгготт, а также значимую роль в производстве сыграет кинокомпания Леви 21 Laps. Сейчас в разработке у нее находится четвертый сезон сериала «Очень странные дела», кроме того, в этом году на Disney+ выйдут такие ее проекты, как «Оптом дешевле», Crater (можно перевести как «Кратер») и анимационная версия «Ночи в музее». Также 21 Laps занимается разработкой шоу «Весь невидимый нам свет» (All the Light We Cannot See), режиссером которого выступит Леви, и второго сезона «Тени и кости» от Netflix.

Фото: Legion-Media
Юлия Лебедева
Юлия Лебедева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Читать далее 24 августа 2022
Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Читать далее 22 августа 2022
Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Читать далее 24 августа 2022
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели Читать далее 26 августа 2022
В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией Читать далее 23 августа 2022
Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Читать далее 25 августа 2022
Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче» Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче» Читать далее 23 августа 2022
«Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» «Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» Читать далее 23 августа 2022
Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Читать далее 24 августа 2022
Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Читать далее 22 августа 2022
Related video