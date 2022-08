Постановщик «Главного героя» Шон Леви экранизирует для Netflix рассказ об обращении старения вспять

Как сообщает издание Deadline, Netflix обошел другие компании в гонке за интересный сюжет. Стрим-сервис получил права на экранизацию фантастического рассказа «Назад» (Backwards), написанного Джулианной Бэгготт и Финнеасом Скоттом. Режиссером проекта назначен создатель «Главного героя» Шон Леви.

В центре сюжета фильма — умирающий мужчина, который в качестве метода продления жизни выбирает обратить старение вспять в омолаживающем центре. Опекуном героя при этом назначают его дочь, с которой они уже давно отдалились друг от друга. По прошествии лет персонажи смогут понять, в какой момент их отношения пошли не в том направлении, поскольку отец вновь переживет воспоминания о различных периодах своей жизни и событиях, которые сделали его не самым приятным человеком.

Исполнительным продюсером «Назад» выступит сама Бэгготт, а также значимую роль в производстве сыграет кинокомпания Леви 21 Laps. Сейчас в разработке у нее находится четвертый сезон сериала «Очень странные дела», кроме того, в этом году на Disney+ выйдут такие ее проекты, как «Оптом дешевле», Crater (можно перевести как «Кратер») и анимационная версия «Ночи в музее». Также 21 Laps занимается разработкой шоу «Весь невидимый нам свет» (All the Light We Cannot See), режиссером которого выступит Леви, и второго сезона «Тени и кости» от Netflix.