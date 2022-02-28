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Киноафиша Новости Дуэйн Джонсон показал кадры из второго сезона «Молодого Скалы»

Дуэйн Джонсон показал кадры из второго сезона «Молодого Скалы»

28 февраля 2022 15:51
Дуэйн Джонсон показал кадры из второго сезона «Молодого Скалы»

Новые истории из жизни гавайского актера будут рассказываться с 15 марта.

В преддверии выхода продолжения биографического сериала «Молодой Скала», основанного на жизни бывшего рестлера, а ныне популярного актера Дуэйна Джонсона, стала доступна подборка кадров из нового сезона. Снимками сам Джонсон поделился в своем Instagram-аккаунте.

«Сделайте пометки в своих календарях, друзья мои, потому что наш оригинальный комедийный сериал от NBC «Молодой Скала» возвращается 15 марта!» — написал актер.

Ожидается, что второй сезон шоу сосредоточится на начале карьеры Скалы в WWE, и на одном из представленных кадров персонаж действительно показан на ринге. Также в подборке есть кадр с маленьким Дуэйном, с Дуэйном-футболистом и Дуэйном из недалекого будущего.

«Технически «Молодой Скала» — это комедия, так как я считаю, что наше лучшее лекарство — смех, но я серьезно говорю, что благодарен до мозга костей за ту жизнь, которой живу сегодня. Это за гранью моих самых смелых мечтаний, а они, как вы знаете, чертовски дикие. Давайте повеселимся!» — добавил Джонсон.

Напомним, в ситкоме «Молодой Скала» Дуэйн Джонсон играет вымышленную версию себя в будущем, баллотирующегося в президенты. В каждом эпизоде он дает интервью, в котором пускается в воспоминания о каком-либо периоде своей жизни — детстве на Гавайях, студенчестве, первых шагах к успеху.

Фото: NBC
Мария Овчарева
Мария Овчарева
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