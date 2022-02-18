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Киноафиша Новости Shudder представил трейлер фильма ужасов «Близнец»

Shudder представил трейлер фильма ужасов «Близнец»

18 февраля 2022 17:23
Shudder представил трейлер фильма ужасов «Близнец»

Главную роль в ленте сыграла Тереза Палмер.

Потоковый сервис Shudder презентовал трейлер атмосферного мистического триллера «Близнец», ведущую роль в котором сыграла звезда сериала «Открытие ведьм» и военной драмы «По соображениям совести» Тереза Палмер. Цифровой релиз картины на территории Северной Америки состоится уже 6 мая, а в России прокатная компания «Наше Кино» выпустит ленту на две недели раньше — 21 апреля.

В центре повествования окажется молодая женщина по имени Рэйчел (Палмер), которая вместе с супругом переезжает в старинный фермерский дом, находящийся в Финляндии. Таким образом семья надеется пережить трагическую гибель одного из своих сыновей-близнецов, однако их попытка отстраниться вскоре принимает крайне печальный оборот. Узнав ужасную правду, женщине предстоит защитить своего живого сына от загадочных сил зла, которые пытаются завладеть им.

За постановку проекта отвечает финский режиссер и продюсер Танели Мустонен («Озеро Бодом», «Элла и друзья», «Воссоединение»), сценарий он написал вместе со своим давним творческим соратником Алекси Хювериненом. В остальной актерский состав вошли Стивен Кри («Чужестранка»), Барбара Мартен («Святилище»), Тристан Руджери («Ведьмак») и Эрго Куппас («Чипер»).

Фото: Shudder
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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