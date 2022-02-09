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Киноафиша Новости Джеймс Ганн возразил Стивену Содербергу, который раскритиковал супергеройское кино за отсутствие секса

Джеймс Ганн возразил Стивену Содербергу, который раскритиковал супергеройское кино за отсутствие секса

9 февраля 2022 12:55
Джеймс Ганн возразил Стивену Содербергу, который раскритиковал супергеройское кино за отсутствие секса

«Некоторые все-таки трахаются», — парировал автор «Стражей Галактики».

Во время недавней беседы с The Daily Beast оскароносный постановщик Стивен Содерберг отметил, что не планирует снимать супергеройское кино, так как оно слишком сильно дистанцируется от реального мира. В качестве примера он привел отсутствие интимных сцен в большей части кинокомиксов: «Никто не трахается! Я не знаю, как объяснить людям, как вести себя в мире, где это не имеет значения». Содербергу возразил Джеймс Ганн, снявший «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Миротворца» и «Стражей Галактики». На своей страничке в Twitter он выложил пост с коллажем сцен секса из его проектов с подписью:

«При всем уважении, Стивен Содерберг, некоторые все-таки трахаются».

Джеймс Ганн возразил Стивену Содербергу, который раскритиковал супергеройское кино за отсутствие секса

В комментариях постановщику написали, что он исключение, на что Ганн ответил:

«Я, Зак Снайдер, Ричард Доннер, Хлоя Чжао и Тим Миллер, которые сразу пришли мне на ум. Но, к чести Содерберга, во многих кинокомиксах действительно создается ощущение, что секса не существует, так что его заявление нельзя назвать беспочвенным».

Режиссер также отметил, что демонстрация интимных эпизодов «не обязательна ни в одной истории», однако она способствует построению мира. Он считает, что развитие киновселенных без секса сопоставимо с отрицанием фундаментальных биологических принципов появления человека на свет.

Фото: Legion-Media
Денис Агафонов
Денис Агафонов
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