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Киноафиша Новости Материнская любовь и ярость не знают границ в трейлере триллера «Мера мести»

Материнская любовь и ярость не знают границ в трейлере триллера «Мера мести»

25 февраля 2022 16:30
Материнская любовь и ярость не знают границ в трейлере триллера «Мера мести»

Закон — ничто перед желанием отомстить. 

Накануне в сети появился новый трейлер триллера «Мера мести» (Measure of Revenge). В центре сюжета ленты — женщина (Мелисса Лео), которая из обычной жительницы пригорода превращается в мстительную убийцу, когда ее сын умирает при странных обстоятельствах.

Трейлер знакомит зрителей с Лилиан, которая радуется возвращению домой своего сына Кертиса (Джейк Вири). Молодой человек провел долгое время в реабилитационном центре, где боролся с наркозависимостью, развившейся в то время, когда он был вокалистом рок-группы. Теперь же Кертис готов вновь жить нормальной жизнью при поддержке матери и беременной возлюбленной, но по иронии судьбы Лилиан находит его мертвым после передозировки.

Героиня не готова поверить в то, что сын вернулся к употреблению наркотиков, и решает сама узнать правду о произошедшем. Помогать в этом ей будет бывший дилер Кертиса, Тэз (Белла Торн), у которой есть возможность выяснить, кто мог снабжать сына Лилиан запрещенными веществами. И хотя сама героиня до этого момента непреложно следовала закону, теперь она готова на все, чтобы виновные заплатили за свои преступления, даже если речь идет об убийстве всех причастных к смерти Кертиса.

«Мера мести» станет режиссерским дебютом кинематографиста по имени Пейфа, а премьера триллера запланирована на 18 марта.

Фото: Vertical Entertainment
Юлия Лебедева
Юлия Лебедева
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