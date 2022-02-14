Софи Тернер и Дэйн ДеХаан снимутся в криминальном триллере от сценариста «Форсажа 9»

В рамках Европейского кинорынка, который проходит параллельно с Международным кинофестивалем в Берлине, был представлен проект криминального триллера Wardriver. Режиссерское кресло займет Дэниэл Кэйси, сценарист «Форсажа 9» и научно-фантастического боевика «Кин». Актерский состав ленты возглавят звезда «Игры престолов» Софи Тернер и Дэйн ДеХаан, наиболее известный по «Валериану и городу тысячи планет».

В центре повествования окажется профессиональный вор по имени Коул, которого заставляют получить доступ к банковскому счету миллионерши Сары и обналичить миллион долларов. Выясняется, что эти деньги принадлежали не девушке, а ее адвокату, работающему с местными криминальными авторитетами. Пытаясь уберечь ее от опасности, Коул придумывает план по замене украденного миллиона. Оказавшись втянутым в паутину лжи и предательства, хакер влюбляется в Сару.

Продюсерами выступили Тим Уайт («Король Ричард»), Аллан Мандельбаум («Идеальная западня») и Дэвид М. Вульф («Холодный расчет»).

Съемки Wardriver начнутся этим летом в Лос-Анджелесе.