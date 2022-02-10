Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Календарь ма(й)я" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Последняя глава семейной истории: вышел трейлер заключительного сезона сериала «Все к лучшему»

Последняя глава семейной истории: вышел трейлер заключительного сезона сериала «Все к лучшему»

10 февраля 2022 14:35
Последняя глава семейной истории: вышел трейлер заключительного сезона сериала «Все к лучшему»

Семейная комедия с Памелой Адлон подходит к концу, но не теряет своего очарования. 

Телеканал FX поделился трейлером пятого сезона сериала «Все к лучшему», который станет для шоу финальным. Создатель проекта Памела Адлон возвращается к роли матери-одиночки и неудачливой актрисы из Лос-Анджелеса.

В трейлере главная героиня Сэм Фокс как обычно пытается контролировать множество вещей одновременно. Она тренируется, чтобы держать себя в форме и не разрушить окончательно свою и без того не особо успешную карьеру сериальной актрисы, занимается бытовой рутиной вроде готовки и доставки воды, а также пытается справиться с тремя дочерями, переживающими подростковые бунты. Помимо этого, в пятом сезоне главная героиня фокусируется на изучении своего генеалогического древа, а также делает первые шаги в режиссуре, после чего все же возвращается к прежним ролям. Все обыденные проблемы Сэм решает, сохраняя свой фирменный оптимизм, покоривший фанатов шоу.\

Помимо Адлон в пятом сезоне вернутся Мики Мэдисон, Ханна Аллигуд и Оливия Эдвард. Также в новых эпизодах будет много приглашенных звезд, среди которых значатся Дэнни Трехо, Лина Уэйте, Усман Элли и Майкл Ричардсон.

Премьера пятого сезона «Все к лучшему» состоится на канале FX 28 февраля.

Фото: FX
Мария Овчарева
Мария Овчарева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Читать далее 25 августа 2022
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели Читать далее 26 августа 2022
10 сериалов, которые изменят ваше представление о турецком кинематографе 10 сериалов, которые изменят ваше представление о турецком кинематографе Читать далее 27 августа 2022
7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года 7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года Читать далее 26 августа 2022
Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Читать далее 24 августа 2022
Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Читать далее 24 августа 2022
8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога 8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога Читать далее 26 августа 2022
Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Читать далее 24 августа 2022
Тест: на какой ситком похожа твоя жизнь? Тест: на какой ситком похожа твоя жизнь? Читать далее 27 августа 2022
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Читать далее 27 августа 2022
Related video