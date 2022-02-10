Последняя глава семейной истории: вышел трейлер заключительного сезона сериала «Все к лучшему»

Семейная комедия с Памелой Адлон подходит к концу, но не теряет своего очарования.

Телеканал FX поделился трейлером пятого сезона сериала «Все к лучшему», который станет для шоу финальным. Создатель проекта Памела Адлон возвращается к роли матери-одиночки и неудачливой актрисы из Лос-Анджелеса.

В трейлере главная героиня Сэм Фокс как обычно пытается контролировать множество вещей одновременно. Она тренируется, чтобы держать себя в форме и не разрушить окончательно свою и без того не особо успешную карьеру сериальной актрисы, занимается бытовой рутиной вроде готовки и доставки воды, а также пытается справиться с тремя дочерями, переживающими подростковые бунты. Помимо этого, в пятом сезоне главная героиня фокусируется на изучении своего генеалогического древа, а также делает первые шаги в режиссуре, после чего все же возвращается к прежним ролям. Все обыденные проблемы Сэм решает, сохраняя свой фирменный оптимизм, покоривший фанатов шоу.\

Помимо Адлон в пятом сезоне вернутся Мики Мэдисон, Ханна Аллигуд и Оливия Эдвард. Также в новых эпизодах будет много приглашенных звезд, среди которых значатся Дэнни Трехо, Лина Уэйте, Усман Элли и Майкл Ричардсон.

Премьера пятого сезона «Все к лучшему» состоится на канале FX 28 февраля.