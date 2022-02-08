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Киноафиша Новости У Тома Холланда были проблемы из-за того, что он называл «Человека-паука: Нет пути домой» жестоким фильмом

У Тома Холланда были проблемы из-за того, что он называл «Человека-паука: Нет пути домой» жестоким фильмом

8 февраля 2022 13:33
У Тома Холланда были проблемы из-за того, что он называл «Человека-паука: Нет пути домой» жестоким фильмом

Это не соответствовало маркетинговой стратегии проекта. 

Том Холланд ранее получал от Marvel и Sony выговоры из-за того, что слишком многое рассказывал о фильмах супергеройской франшизы, но даже когда он научился воздерживаться от спойлеров, проблемы не закончились. В новом интервью The Hollywood Reporter актер признался, что на этот раз его отругали за раскрытие эмоций, которые вызывает «Человек-паук: Нет пути домой».

Холланд называл блокбастер «жестоким», что не соответствовало маркетинговой стратегии. Sony не хотела разглашать, что долгожданный проект окажется удручающим, и настаивала на том, чтобы звезда пообещал фанатам очередную «забавную» ленту о супергероях:

«Забавно, у меня действительно были проблемы во время пресс-тура. Мне позвонили люди из студии и сказали: «Хватит говорить, что фильм жестокий! Хватит говорить, что фильм эмоциональный! Это не продает фильм!» Я ответил: «Но это так! Это самый эмоциональный фильм о супергероях, который когда-либо был снят». И они сказали: «Мы хотим, чтобы люди поняли, насколько это весело». Тогда мне пришлось изменить свою стратегию продвижения, но хотя бы кого-то я предупредил».

Холланд добавил, что снимать определенные сцены, особенно с участием Зендеи и Джейкоба Баталона, было «тяжело», потому что они не знали, вернутся ли еще во франшизу. Впрочем, актер не выразил уверенности и относительно собственного будущего в образе Человека-паука, хотя продюсеры Кевин Файги и Эми Паскаль ранее ясно дали понять, что путешествие Тома по киновселенной Marvel еще не закончено.

Фото: Legion-Media
Юлия Лебедева
Юлия Лебедева
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