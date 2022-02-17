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Киноафиша Новости Нил Гейман рассказал, что именно будет отличительной чертой сериала «Песочный человек»

Нил Гейман рассказал, что именно будет отличительной чертой сериала «Песочный человек»

17 февраля 2022 13:00
Нил Гейман рассказал, что именно будет отличительной чертой сериала «Песочный человек»

Автор комикса обещает, что шоу Netflix обязательно удивит.

Накануне журнал Empire поделился свежим кадром из многосерийной экранизации «Песочного человека» Нила Геймана, на котором Морфей в исполнении Тома Стёрриджа запечатлен вместе с персонажем Вивьенн Ачеампонг — библиотекарем Царства Снов по имени Люсьен. В качестве сопровождения изображения издание опубликовало выдержку из цитаты Геймана, в которой автор культового комикса раскрыл отличительные черты грядущего шоу Netflix:

«Посмотрев первый эпизод, может показаться, что это будет нечто вроде «Аббатства Даунтон», только с магией, но когда во второй серии появится горгулья Грегори, вы зададитесь вопросом: что это за чертовщина? Пятый эпизод максимально мрачный и травмирующий, но за ним идет шестая серия — пожалуй, одна из самых духоподъемных. Думаю, что это главное отличие «Песочного человека» от прочих фэнтезийных экранизаций. К примеру, если вам не понравился один эпизод «Игры престолов», то вряд ли понравится любой другой. Наш проект создавался, чтобы удивлять. Сериал постоянно переизобретает сам себя, и главная задача — отправить зрителей в путешествие, в котором они раньше никогда не были».

В центре сюжета многосерийной мистической драмы от шоураннера Аллана Хейнберга — освобожденный после столетнего заточения Повелитель снов Морфей (Стёрридж), которому предстоит странствовать по миру и исправлять совершенные за годы существования вселенские и человеческие ошибки, чтобы найти три артефакта — мешочек с песком, шлем и рубин.

«Песочный человек» пока не получил официальную дату премьеры.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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