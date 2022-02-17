Нил Гейман рассказал, что именно будет отличительной чертой сериала «Песочный человек»

Накануне журнал Empire поделился свежим кадром из многосерийной экранизации «Песочного человека» Нила Геймана, на котором Морфей в исполнении Тома Стёрриджа запечатлен вместе с персонажем Вивьенн Ачеампонг — библиотекарем Царства Снов по имени Люсьен. В качестве сопровождения изображения издание опубликовало выдержку из цитаты Геймана, в которой автор культового комикса раскрыл отличительные черты грядущего шоу Netflix:

«Посмотрев первый эпизод, может показаться, что это будет нечто вроде «Аббатства Даунтон», только с магией, но когда во второй серии появится горгулья Грегори, вы зададитесь вопросом: что это за чертовщина? Пятый эпизод максимально мрачный и травмирующий, но за ним идет шестая серия — пожалуй, одна из самых духоподъемных. Думаю, что это главное отличие «Песочного человека» от прочих фэнтезийных экранизаций. К примеру, если вам не понравился один эпизод «Игры престолов», то вряд ли понравится любой другой. Наш проект создавался, чтобы удивлять. Сериал постоянно переизобретает сам себя, и главная задача — отправить зрителей в путешествие, в котором они раньше никогда не были».

В центре сюжета многосерийной мистической драмы от шоураннера Аллана Хейнберга — освобожденный после столетнего заточения Повелитель снов Морфей (Стёрридж), которому предстоит странствовать по миру и исправлять совершенные за годы существования вселенские и человеческие ошибки, чтобы найти три артефакта — мешочек с песком, шлем и рубин.

«Песочный человек» пока не получил официальную дату премьеры.