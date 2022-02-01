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Киноафиша Новости Звезда «Шиттс Крик» Эмили Хэмпшир возглавила актерский состав ромкома о сексуальных приключениях

Звезда «Шиттс Крик» Эмили Хэмпшир возглавила актерский состав ромкома о сексуальных приключениях

1 февраля 2022 14:33
Звезда «Шиттс Крик» Эмили Хэмпшир возглавила актерский состав ромкома о сексуальных приключениях

На созданием фильма будет работать та же команда, которая сняла комедию «Секс и ничего лишнего».

На днях в канадском Гамильтоне завершились съемки романтической комедии под названием «Конец секса» (The End Of Sex). Звезда популярного комедийного сериала «Шиттс Крик» Эмили Хэмпшир сыграла в ленте главную роль, а также выступила исполнительным продюсером.

Как сообщает издание Deadline, Хэмпшир воссоединилась на съемочной площадке с режиссером Шоном Гэррити и актером Джонасом Черником, с которыми вместе работала над романтической комедией «Секс и ничего лишнего» 2012 года. Помимо исполнения главной мужской роли, Черник также выступил автором сценария. Кроме названных, в актерском составе значатся Грей Пауэлл, Лили Гао и Мелани Скрофано.

В «Конце секса» Хэмпшир и Черник играют молодую семейную пару, чья интимная жизнь в браке из-за их воспитания и бытовых мелочей никогда не была увлекательной. Чтобы оживить свои отношения и спасти брак, они решаются отправить отпрысков в детские лагеря, а сами отправляются на поиски сексуальных приключений.

Финансированием ромкома занимались компании Vortex Media и Brainstorm Media. Они же ответственны за дистрибуцию проекта. О дате релиза фильма «Конец секса» пока ничего не известно.

Фото: Legion-Media
Мария Овчарева
Мария Овчарева
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