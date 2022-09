«Зло не может созидать»: тизер сериала «Властелин Колец» взорвал интернет и спровоцировал спорный флешмоб

Что произошло?

Выход одного из самых ожидаемых роликов на современном телевидении был приурочен к Супербоулу – финалу Национальной футбольной лиги (ночь с 13 на 14 февраля по московскому времени). Это событие с огромными рейтингами и сумасшедшей ценой даже короткой рекламы. Именно в перерыве Супербоула крупные студии резервируют время для своих громких роликов. Например, вместе с «Властелином колец» был презентован новый ролик «Доктора Стрэнджа» (кстати говоря, на данный момент собравший почти в два раза больше просмотров – 29 млн. против 15). Кстати, мы уже успели подробно разобрать новый трейлер Marvel.

Какова реакция публики?

Youtube убрал дизлайки из общего доступа, но ходят слухи о том, что их на порядок меньше, чем лайков. Заглянув же в комментарии, зритель не увидит ожидаемых жарких споров о том или ином моменте, отзывы пугают единодушием.

Не известно точно, откуда пошел флешмоб (среди вероятных виновников всплывают фанатские телеграм-каналы, 4chan и Reddit), но почти все комментарии к ролику – цитата автора «Властелина Колец». Звучит она так: «Evil cannot create anything new, they can only corrupt and ruin what good forces have invented or made». В комментариях фраза встречается на разных языках, от корейского до немецкого, но явно выделяются два – комменты на русском и на польском. Это наводит на мысль о возможном «русском следе» флешмоба.

Что не так с фразой?

Педантичные поклонники Толкиена еще в понедельник заметили подвох. Дело в том, что ни в текстах Профессора о Средиземье, ни в его интервью или письмах эта фраза не встречается. Наиболее дотошные книгочеи предположили, что цитата – вольное переложение фразы Фродо из «Возвращения короля» (оригинал: «The Shadow that bred them can only mock, it cannot make: not real things of its own. I don't think it gave life to the orcs, it only ruined them and twisted them»), когда тот говорит о том, как живут и едят орки. Второй вариант в шорт-листе – цитата из «Сильмариллиона»: «…and thus did Melkor breed the hideous race of the Orcs in envy and mockery of the Elves…».

В итоге очевидно, что данный флешмоб, якобы направленный на борьбу с вольным чтением оригинального текста, сам относится к цитации более чем небрежно.

Комментарии под трейлером на Youtube

Что же все-таки было изображено и что возмутило фанатов?

Сам по себе ролик содержит в основном экшен-сцены, минимум диалогов и остается малопонятным даже при внимательнейшем изучении каждого кадра. Но кое-что уже можно предположить с большой долей вероятности.

Старые знакомые

Судя по всему, в сериале будет несколько сюжетных и, возможно, даже временных линий. В истории важную роль будут играть и знакомые широкому зрителю герои.

В трейлере изображена Галадриэль (Морфидд Кларк, Мина в недавнем «Дракуле» Моффата-Гэтисса), которую в трилогии Питера Джексона сыграла Кейт Бланшетт. Валлийская актриса определенно имеет сходство с молодой Бланшетт, поэтому в целом фанатское сообщество пока не имеет претензий к ее кастингу. В ролике она верхом на коне ведет воинов в битву, в другой сцене – карабкается по отвесной ледяной стене.

Галадриэль: Морфидд Кларк и Кейт Бланшетт

Совсем другое дело с Элрондом. Изначально будущего предводителя эльфов Ривенделла должен был сыграть Уилл Поултер, внешне более похожий на игравшего роль в оригинальной трилогии Хьюго Уивинга. Но съемочные графики актера и шоу не совпали, в срочном порядке замена была найдена в лице Роберта Арамайо («В ее глазах», «Игра престолов»). Многие дотошные поклонники не признают эльфа в фактурном лице англо-испанского актера, а некоторые еще и отчитывают художников за то, что у персонажа короткие волосы.

Элронд

Бенджамин Уокер из «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» сыграет Гил-Галада, эльфийского короля. Он упоминается в текстах Толкиена, но еще ни разу не обретал экранного исполнения.

Гил-Галад

Также в одной из сцен битв промелькнул Финрод (Уилл Флетчер) – брат Галадриэли, погибший еще в первую эпоху. Судя по всему, нам показана фраза из флешбэка, потому что основное действие сериала заявлено на Вторую эпоху – период за тысячи лет до событий «Властелина колец».

Финрод

Новые герои

Особое фанатское неодобрение получили новые герои, которых у Толкиена не было. В ярость некоторых поклонников привел diversity-кастинг: два темнокожих артиста сыграют роли новых персонажей. Это лесной эльф Арондир в исполнении пуэрториканца Исмаэля Круза Кордовы, в тизере он эффектно ловит стрелы руками (такого не умел даже Леголас).

Лесной эльф Арондир

София Номвете же сыграла гномью принцессу Дису, о ней известно почти что ничего, она лишь появилась на первых изображениях для журнала Vanity Fair, в тизере у нее полсекунды.

Кастинг вызвал споры вплоть до текстологических (особые дебаты закрутились вокруг перевода фразы fair of skin – именно так обозначен цвет кожи эльфов в «Сильмариллионе»), впрочем, тизер настолько неинформативен, что воспринимать все это можно как инфошум. Пока новый сериал Amazon может оказаться как провалом, так и успехом.

Принцесса Диса

Кто у руля?

Сам основатель Amazon Джефф Безос позиционирует себя как большого поклонника творчества Толкиена. Данный проект для стриминга Amazon Prime может стать мощнейшим прорывом. Шоу должно получиться самым дорогим в истории, бюджет первого сезона (если быть точным, стоимость трат за 2021 год) – 462 миллиона долларов, всего на сериал из пяти сезонов планируется потратить более миллиарда долларов.

Шоураннерами проекта стали Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей («Стартрек: Бесконечность», «Круиз по джунглям»). Первые два эпизода поставил режиссер «Голоса монстра» и «Приюта», последние два – снимавшая «Ведьмака» Шарлотта Брандстром, с третьего по шестой – Уэйн Йип, снимавший эпизоды «Проповедника» и «Колеса времени».

Властелин Колец: Кольца власти

О чем будет сериал?

Сценарные подробности пока скрывают от широкого зрителя. Известно, что основной сюжет сериала пройдет во Вторую эпоху легендариума Толкиена, за тысячи лет до событий трилогии Питера Джексона.

Традиционно для современного фэнтези, сюжет будет разделен на несколько взаимосвязанных веток, причем уже в первом сезоне их будет около десяти.