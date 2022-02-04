Дакота Джонсон договаривается о роли Мадам Паутины в киновселенной Marvel от Sony

Героиня будет не такой, как в комиксах.

После впечатляющего успеха «Человека-паука: Нет пути домой» Sony надеется расширить свою вселенную персонажей Marvel, и на роль одного из них уже есть претендент. Как сообщает издание Deadline, Дакота Джонсон («Арахисовый сокол», «Пятьдесят оттенков серого») ведет переговоры о том, чтобы сыграть Мадам Паутину. Режиссером предстоящего фильма выступит С. Дж. Кларксон («Декстер»), а за сценарий отвечают Мэтт Сазама и Берк Шарплесс.

В комиксах Мадам Паутина изображается как пожилая женщина, подключенная к системе жизнеобеспечения, и состояние здоровья не позволяет ей активно бороться со злодеями, так что источники утверждают, что в грядущем фильме Sony история героини получит некое переосмысление. Есть даже мнение, что из-за экстрасенсорных способностей она, по сути, выступит версией Доктора Стрэнджа.

Руководство студии давно намеревалось расширить линейку женских персонажей Вселенной Человека-паука от Sony, и с учетом того, какое обилие героинь появляется в комиксах, это остается лишь вопросом времени. Какое-то время поиски актрисы на роль Мадам Паутины велись не слишком активно, но за последние пару месяцев список кандидатов сильно сократился, и теперь именно Джонсон заняла лидерскую позицию.

Фильм «Мадам Паутина» находится на ранней стадии разработки, потому официальной даты премьеры у него пока нет.