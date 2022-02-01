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Киноафиша Новости Создатели сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне» не исключают выпуск второго сезона

Создатели сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне» не исключают выпуск второго сезона

1 февраля 2022 15:45
Создатели сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне» не исключают выпуск второго сезона

Дальнейшая история сатирического детектива будет зависеть от реакции аудитории.

На минувшей неделе, 28 января, стриминговый сервис Netflix выпустил восемь эпизодов мини-сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне» с Кристен Белл в главной роли. Несмотря на клиффхэнгер в финале, создатели изначально рассчитывали сделать шоу в формате мини-сериала. Но теперь именно финальный твист может стать толчком к созданию второго сезона: если отклик аудитории будет достаточно весомым, тогда Netflix, вероятно, продлит мрачную комедию.

В беседе с изданием Entertainment Weekly создатели детектива Хью Дэвидсон, Ларри Дорф и Рэйчел Дугай поделились, что поместили клиффхэнгер в конце последнего эпизода, где главная героиня становится свидетельницей нового убийства, просто ради шутки. Сериал является пародией, где трио создателей утрировало жанровые клише. Одним из таковых был финальный твист с новым убийством, который они, по их словам, встречали практически в каждом детективном романе. Но все же авторы не исключают вероятность второго сезона, который они тоже обдумывали.

Говорить о перспективах продления пока рано, так как ни Netflix, ни сторонние сервисы, занимающиеся медиаизмерениями, пока не поделились цифрами детективного шоу. Между тем оценки сатиры критиками и зрителями смешанные: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes они составляют, соответственно, 51% и 53%.

В сериале «Женщина в доме напротив девушки в окне» рассказывается об одинокой художнице Анне, которая после смерти дочери и развода имеет целый букет психических проблем и зависимость от алкоголя. Единственное ее развлечение — сидеть у окна с бокалом вина и наблюдать. Однажды она становится свидетельницей убийства в доме напротив, следы которого оказываются тщательно заметены, а все свидетели, включая саму Анну, на редкость неблагонадежны. Анну сыграла Белл, также в актерском составе шоу значатся Майкл Или, Том Райли, Мэри Холлэнд, Камерон Бриттон и другие.

Фото: Legion-Media
Мария Овчарева
Мария Овчарева
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