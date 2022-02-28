10 нескучных фактов о Бэтмене и его окружении, которые вы могли не знать

2 марта состоится долгожданная премьера « Бэтмена » Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в роли Темного рыцаря. В фильме также должны появиться несколько других знаменитых обитателей Готэма – Женщина-кошка, Пингвин и Загадочник. По этому случаю Киноафиша решила покопаться в их биографиях и рассказать о самых занятных фактах.

Имя Бэтмена и костюм

Бэтмена создали Боб Кейн, придумавший его образ, и Билл Фингер, отвечавший за сюжет. А имя «Брюс Уэйн» Фингер придумал, сложив имена двух знаменитых борцов за свободу — шотландского короля Роберта Брюса, боровшегося против английского владычества в XIV веке, и Сумасшедшего Энтони Уэйна — капрала американской армии времен Войны за независимость, отличавшегося пылким темпераментом.

Впрочем, надо сказать, что Фингер внес решающие изменения и в визуальный образ Бэтмена, который поначалу у Кейна был облачен в красное трико, позже доставшееся «по наследству» его помощнику Робину. Под влиянием Фингера, вдохновлявшегося образами Зорро, Тени и Дракулы, костюм Бэтмена стал более темным.

Бэтмен: Начало (2005)

Город в Турции

Бэтмен – это не только альтер эго Брюса Уэйна, но и название города в Турции. Причем, не историческое. Город, называвшийся прежде Илуха, переименовали только в 1957 году. Кстати, мэрия города пыталась судиться с Warner Brothers еще во времена «нолановской» трилогии из-за использования названия города, но, разумеется, дело проиграла.

Батман, Турция

Плохой Бэтмен

Бэтмен известен своим правилом никогда не убивать злодеев, а вместо этого сажать их в тюрьму Блэкгейт или психиатрическую лечебницу Аркхема, откуда они без труда сбегают, только чтобы снова быть им пойманными. Это правило даже послужило поводом для шутки другого героя DC — Миротворца. Однако так было не всегда. Например, в первом выпуске, посвященном одному из главных своих противников, Джокеру, Бэтмен его… ликвидирует. Мораторий на убийство установился только в 1970-е.

Кстати, у Женщины-кошки тоже темное прошлое. Ее интересовали не только кражи драгоценностей. В одном из выпусков она убивает Романа Сиониса по прозвищу Черная Маска, антагониста недавних «Хищных птиц», похитившего и пытавшего ее сестру.

Бэтмен (2022)

10:47

Во многих комиксах Брюс Уэйн переставлял стрелки в огромных напольных часах для прохода в свою тайную пещеру именно на это время. И это неслучайно. В 10.47 были убиты его родители.

В 10.47 были убиты родители Брюса

В чем сила, Бэтс?

В фильме «Лига справедливости» Бэтмен в исполнении Бена Аффлека шутит, что его суперспособностью являются деньги. Но это не совсем так. Бэтмен носит титул «величайшего детектива в мире» (не случайно, что он стал одним из героев DC, название которого расшифровывается как detective comics) и в комиксах в основном расследует преступления. Показатель IQ Уэйна составляет аж 192, что, например, больше, чем у Альберта Эйнштейна.

Бен Аффлек в роли Бэтмена

Бэтмен и Супермен

Среди многочисленного имущества, принадлежащего Уэйну, есть и газета Daily Planet, в которой работает Кларк Кент — «суперменова критика человечества». Так что официально Бэтмен приходится Супермену боссом и вполне может уволить его за плохое исполнение обязанностей.

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости

Супчик

Именно суп, если верить бессменному дворецкому Уэйна, Альфреду Пенниворту, является любимым блюдом «мастера Брюса».

Бэтмен (сериал)

Шахматный друг

У Брюса Уэйна в детстве было не так много друзей. Один из них, Томас (не Стернз) Элиот впоследствии превратился в одного из его противников по прозвищу Хаш. В другом комиксе Брюс играет с другим мальчиком в шахматы, пересылая ему ходы в письмах. Много лет спустя тот самый мальчик, Освальд Кобблпот, станет грозой преступного мира Готэма — Пингвином. В фильме Мэтта Ривза его сыграет Колин Фаррелл.

Колин Фаррелл в роли Пингвина

Стиль

Образ Готэма был вдохновлен архитектурой Нью-Йорка и Чикаго и остался почти неизменным. В отличие от стиля некоторых героев. Например, Женщина-кошка впервые появилась на страницах комиксов в причудливом костюме — оранжевой накидке, желтом платье, голубых туфлях и… огромной маске-шапке в виде кошачьей головы — что было нелепо даже для комиксов 40-х.

Женщина-кошка: в первых комиксах и в исполнении Холли Берри

Наука о Бэтмене

Это далеко не все факты о Бэтмене и других жителях Готэма. Больше можно узнать, пройдя курс, посвященный образу Темного рыцаря, который читают в Университете Виктория в Канаде.