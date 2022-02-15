Peacock анонсировал многосерийные спин-оффы мультфильмов «Мегамозг» и «Эверест»

Мультфильмы студии DreamWorks «Мегамозг» и «Эверест» получат многосерийные спин-оффы. По сведениям портала Deadline, проекты выйдут на платформе стримингового сервиса Peacock.

В «Мегамозге» от режиссера Тома МакГрата рассказывается о самом гениальном и неудачливом злодее в мире, чьи козни всегда оборачиваются провалом по вине супергероя Метро-Мэна, но когда центральный персонаж якобы убивает своего противника, он теряет жизненную цель, а потом становится на путь исправления. В анимационном продолжении, получившем название «Руководство Мегамозга по уничтожению вашего города», протагонист окончательно перейдет на сторону добра и будет помогать жителям своего города в битве с новыми негодяями.

Исполнительными продюсерами шоу выступят сценаристы оригинальной ленты 2010-го Алан Дж. Скулкрафт и Брент Саймонс. Над сюжетом работает Дж. Д. Ризнар («Босс-молокосос: Снова в деле»).

В «Эвересте» (2019) речь идет о необычной дружбе школьницы Лу и Йети. Девочка решает помочь мохнатому зверю сбежать от ученых и вернуться в горы. К их приключениям вскоре присоединяются еще два соседских паренька. В телевизионном сиквеле картины Джилл Калтон белый гигант и его друзья отправятся искать волшебный мир, где могут остаться жить. Называется грядущий мультсериал «Омерзительный и невидимый город». За сюжет отвечают Тиффани Лоуи и Этель Ланг («Кровь и сокровища»). Исполнительным продюсером заявлен Джим Шуман.