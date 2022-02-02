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Киноафиша Новости KION показал первые кадры из сериала «Технарь» и объявил дату премьеры

KION показал первые кадры из сериала «Технарь» и объявил дату премьеры

2 февраля 2022 12:09
KION показал первые кадры из сериала «Технарь» и объявил дату премьеры

Встреча с новыми героями состоится буквально через пару недель. 

Онлайн-кинотеатр KION раскрыл дату премьеры очередного шоу из своей линейки оригинального контента, а также представил его первые кадры. Триллер «Технарь» дебютирует на платформе уже 16 февраля, а впоследствии сериал покажут в эфире Первого канала, который выступил соавтором проекта.

В центре сюжета «Технаря» — одаренный программист Одинцов (Владимир Жеребцов), жизнь которого, казалось бы, складывается самым удачным образом. Герою сопутствует успех и в финансах, и в карьере, и в любви, но в один момент идиллии приходит конец. Неизвестные злоумышленники похищают супругу Одинцова, Ирину (Екатерина Олькина), а сам он становится пешкой в руках загадочного антагониста и вынужден применять свои знания отнюдь не во благо.

KION показал первые кадры из сериала «Технарь» и объявил дату премьерыKION показал первые кадры из сериала «Технарь» и объявил дату премьерыKION показал первые кадры из сериала «Технарь» и объявил дату премьеры

«Технарь» представит вниманию зрителей сразу два таймлайна, демонстрируя события из жизни Одинцова как в прошлом, так и в настоящем. Детали отношений героя с женой, друзьями и коллегами, показанные через призму воспоминаний, помогут понять его поступки в момент, когда он оказывается в экстремальной ситуации.

Немало внимания в шоу будет уделено и самой Ирине. Девушка, ставшая рычагом давления на собственного мужа, внезапно обнаружит в своем похитителе не просто злодея, но живого человека, а серия флешбэков из семейной жизни покажет, что отношения между супругами сложно назвать идеальными.

KION показал первые кадры из сериала «Технарь» и объявил дату премьерыKION показал первые кадры из сериала «Технарь» и объявил дату премьерыKION показал первые кадры из сериала «Технарь» и объявил дату премьеры

Режиссером «Технаря» выступил Душан Глигоров («Хрустальный»), а выбранные для съемок локации не только помогут глубже погрузиться в истории героев, но и передадут общее настроение сюжета. В сериале также снялись Виктор Добронравов, Федор Лавров, Олег Тактаров, Кирилл Полухин, Анна Лутцева, Борис Хвошнянский, Анна Бачалова, Владимир Селезнев и другие.

Фото: KION
Юлия Лебедева
Юлия Лебедева
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