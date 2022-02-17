«Миротворец» продлен на второй сезон — сценаристом и режиссером всех серий выступит Джеймс Ганн

Ставка Джеймса Ганна на телевизионную платформу сработала как нельзя лучше: потоковый сервис HBO Max официально продлил «Миротворца» на второй сезон. Несмотря на то что стриминг не публикует данные просмотров, инсайдеры говорят, что многосерийный спин-офф «Отряда самоубийц: Миссия навылет» стал главным хитом цифровой платформы и пользовался у зрителей колоссальным спросом — на 69,5% больше любого другого сериала стримера.

Ганн самостоятельно написал первый сезон и поставил пять из восьми эпизодов, но в продолжение он будет вовлечен еще больше: Джеймс снова сочинит все серии и лично их срежиссирует, т.е. на этот раз без поддержки других кинематографистов.

Для Ганна комедийный боевик с Джоном Синой стал во многом уникальным проектом, потому что до этого он никогда не работал на телевидении и в дополнение DC и HBO Max предоставили ему, как и в случае с «Отрядом», полный творческий контроль — аудитория и критики такой подход оценили. Кинематографист уже подтвердил новость в Twitter и поблагодарил коллег и аудиторию:

«Миротворец» вернется со вторым сезоном. Спасибо продюсеру Питеру Сафрану, Джону Сине, нашему невероятному актерскому составу и съемочной группе, а также всегда поддерживающим нас друзьям с HBO Max, но главная благодарность — нашим зрителям за просмотры!»

Сроки реализации продолжения пока не озвучили, но Ганн сможет приступить к съемкам лишь после того, как полностью закончит производство «Стражей Галактики 3», работа над которыми активно идет с ноября прошлого года.