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Киноафиша Новости Оскар Айзек характеризует «Лунного рыцаря» как углубленное исследование отдельного персонажа

Оскар Айзек характеризует «Лунного рыцаря» как углубленное исследование отдельного персонажа

16 февраля 2022 14:26
Оскар Айзек характеризует «Лунного рыцаря» как углубленное исследование отдельного персонажа

Это то, о чем актер давно мечтал. 

За свою карьеру Оскар Айзек успел сняться и в независимом кино, и в пронзительных драмах, и в крупнобюджетных франшизах, но в последнее время мечтал о возвращении к детальному изучению персонажей. В недавнем интервью Empire он развил эту мысль, а также дал характеристику грядущему сериалу Marvel «Лунный рыцарь». По словам актера, крупные фильмы развиваются слишком стремительно, в то время как проекты меньшего масштаба позволяют более вдумчиво подойти к героям:

«Часто в этих больших фильмах может показаться, что вы строите самолет на взлетно-посадочной полосе. Меня привлекала идея вернуться к фильмам, которые «делаются вручную», позволяют исследовать персонажей… Я отчаянно нуждался в этом чувстве».

Айзек добавил, что нашел то, что искал, начав сотрудничать с Marvel:

«Это действительно похоже на то, что «делается вручную». Это первое полноценное исследование персонажей Marvel со времен «Железного человека». И я подумал, что, возможно, смогу туда вклиниться. Может быть, это шанс сделать что-то чертовски сумасшедшее на большой сцене».

Также актер рассказал, что больше всего привлекло его в «Лунном рыцаре»:

«Что мне больше всего нравится в этом, так это то, что это исследование разума, который не знает себя, человека, который не знает своего собственного мозга. Я нашел это действительно трогательным: на что способен разум, если речь идет о выживании».

Ранее продюсер Кевин Файги намекнул, что «Лунный рыцарь» раздвинет границы киновселенной Marvel, так что зрителей, похоже, ждет нечто необычное. Напомним, премьера сериала запланирована на 30 марта.

Фото: Legion-Media
Юлия Лебедева
Юлия Лебедева
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