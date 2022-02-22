Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Время между нами" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо может выйти уже осенью

Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо может выйти уже осенью

22 февраля 2022 14:28
Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо может выйти уже осенью

Съемки вестерна с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро завершились еще в октябре прошлого года.

Оскароносный сценарист Эрик Рот («Дюна», «Манк», «Звезда родилась») рассказал о работе с режиссером Мартином Скорсезе над одноименной адаптацией книги Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны». В интервью изданию IndieWire Рот поведал об особенностях сотрудничества со знаменитым постановщиком, о сценариях, основанных на реальных исторических событиях, ограничениях из-за пандемии коронавируса, а также назвал примерные сроки выхода предстоящего фильма, официальной даты премьеры у которого пока нет.

«В ноябре. Я слышал, что фильм уже в процессе монтажа», — сказал сценарист в ответ на вопрос журналиста о сроках релиза ленты.

В остросюжетной картине «Убийцы цветочной луны» расскажут о расследовании, проводимом ФБР в 20-х годах прошлого века в поселении индейцев племени осейджей. После того как в этой местности было обнаружено месторождение нефти, один за другим стали погибать люди, которых находка обогатила. Агенты Бюро внедряются под прикрытием в общину коренного населения, чтобы раскрыть убийства. Главные роли сыграли Джесси Племонс, Леонардо ДиКаприо, Брендан Фрейзер, Роберт Де Ниро и другие.

Фото: Legion-Media
Мария Овчарева
Мария Овчарева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Читать далее 16 сентября 2022
Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Читать далее 13 сентября 2022
7 фильмов, которые научат вас любить себя 7 фильмов, которые научат вас любить себя Читать далее 15 сентября 2022
Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Читать далее 12 сентября 2022
Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть Читать далее 15 сентября 2022
Не для слабонервных: 5 фильмов, которые могут травмировать психику Не для слабонервных: 5 фильмов, которые могут травмировать психику Читать далее 17 сентября 2022
Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах Читать далее 18 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Читать далее 16 сентября 2022
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Читать далее 14 сентября 2022
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Читать далее 14 сентября 2022
Related video