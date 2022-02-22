Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо может выйти уже осенью

Съемки вестерна с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро завершились еще в октябре прошлого года.

Оскароносный сценарист Эрик Рот («Дюна», «Манк», «Звезда родилась») рассказал о работе с режиссером Мартином Скорсезе над одноименной адаптацией книги Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны». В интервью изданию IndieWire Рот поведал об особенностях сотрудничества со знаменитым постановщиком, о сценариях, основанных на реальных исторических событиях, ограничениях из-за пандемии коронавируса, а также назвал примерные сроки выхода предстоящего фильма, официальной даты премьеры у которого пока нет.

«В ноябре. Я слышал, что фильм уже в процессе монтажа», — сказал сценарист в ответ на вопрос журналиста о сроках релиза ленты.

В остросюжетной картине «Убийцы цветочной луны» расскажут о расследовании, проводимом ФБР в 20-х годах прошлого века в поселении индейцев племени осейджей. После того как в этой местности было обнаружено месторождение нефти, один за другим стали погибать люди, которых находка обогатила. Агенты Бюро внедряются под прикрытием в общину коренного населения, чтобы раскрыть убийства. Главные роли сыграли Джесси Племонс, Леонардо ДиКаприо, Брендан Фрейзер, Роберт Де Ниро и другие.