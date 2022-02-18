Фрэнсис Форд Коппола считает, что современные голливудские фильмы снимаются по одной формуле

В 2019 году Фрэнсис Форд Коппола оказался в центре обсуждения, когда назвал фильмы Marvel «жалкими», а заодно поддержал позицию Мартина Скорсезе, уверенного, что экранизации комиксов наносят ущерб киноиндустрии. Позже Коппола пояснил, что говорил не столько о проектах студии, сколько о современном кино в целом, которое ставит во главу всего коммерцию, а не искусство.

В новом интервью изданию GQ режиссер вновь посетовал на ситуацию в Голливуде и прямо заявил, что ленты Marvel слишком уж похожи друг на друга:

«Раньше были студийные фильмы. Теперь есть фильмы Marvel. А что такое марвеловская картинка? Картина Marvel — это один прототип фильма, который делается снова и снова, снова и снова, чтобы выглядеть по-новому».

Кое-какие из современных лент Коппола все же считает хорошими, но все равно отмечает, что между ними слишком много сходства:

«Вы можете взять «Дюну» Дени Вильнёва и «Не время умирать» Кэри Фукунаги — фильмы чрезвычайно талантливых, одаренных режиссеров, и у вас получится взять одну и ту же последовательность из них обоих и соединить вместе. Тот самый эпизод, когда все машины врезаются друг в друга».

Все это режиссер объясняет необходимостью создать нечто зрелищное, чтобы оправдать бюджет:

«У них у всех есть этот материал, и они почти должны его иметь, если собираются оправдать свой бюджет. И это хорошие картины и талантливые режиссеры».

В заключение Коппола добавил, что снимать фильмы без риска — почти противоестественно, поскольку именно риск помогает режиссерам открывать новые грани своего таланта. Но в современной киноиндустрии поступиться потенциальными сборами готов не каждый постановщик.