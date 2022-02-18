Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тибра" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Фрэнсис Форд Коппола считает, что современные голливудские фильмы снимаются по одной формуле

Фрэнсис Форд Коппола считает, что современные голливудские фильмы снимаются по одной формуле

18 февраля 2022 12:58
Фрэнсис Форд Коппола считает, что современные голливудские фильмы снимаются по одной формуле

Ей следуют даже самые талантливые режиссеры. 

В 2019 году Фрэнсис Форд Коппола оказался в центре обсуждения, когда назвал фильмы Marvel «жалкими», а заодно поддержал позицию Мартина Скорсезе, уверенного, что экранизации комиксов наносят ущерб киноиндустрии. Позже Коппола пояснил, что говорил не столько о проектах студии, сколько о современном кино в целом, которое ставит во главу всего коммерцию, а не искусство.

В новом интервью изданию GQ режиссер вновь посетовал на ситуацию в Голливуде и прямо заявил, что ленты Marvel слишком уж похожи друг на друга:

«Раньше были студийные фильмы. Теперь есть фильмы Marvel. А что такое марвеловская картинка? Картина Marvel — это один прототип фильма, который делается снова и снова, снова и снова, чтобы выглядеть по-новому».

Кое-какие из современных лент Коппола все же считает хорошими, но все равно отмечает, что между ними слишком много сходства:

«Вы можете взять «Дюну» Дени Вильнёва и «Не время умирать» Кэри Фукунаги — фильмы чрезвычайно талантливых, одаренных режиссеров, и у вас получится взять одну и ту же последовательность из них обоих и соединить вместе. Тот самый эпизод, когда все машины врезаются друг в друга».

Все это режиссер объясняет необходимостью создать нечто зрелищное, чтобы оправдать бюджет:

«У них у всех есть этот материал, и они почти должны его иметь, если собираются оправдать свой бюджет. И это хорошие картины и талантливые режиссеры».

В заключение Коппола добавил, что снимать фильмы без риска — почти противоестественно, поскольку именно риск помогает режиссерам открывать новые грани своего таланта. Но в современной киноиндустрии поступиться потенциальными сборами готов не каждый постановщик.

Фото: Legion-Media
Юлия Лебедева
Юлия Лебедева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Читать далее 14 сентября 2022
Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Читать далее 11 сентября 2022
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Читать далее 14 сентября 2022
Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Читать далее 13 сентября 2022
Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Читать далее 10 сентября 2022
Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Читать далее 12 сентября 2022
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Читать далее 12 сентября 2022
Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Читать далее 12 сентября 2022
От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года Читать далее 11 сентября 2022
Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Читать далее 10 сентября 2022
Related video