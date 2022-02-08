Дисфункциональная семья осваивает Zoom в трейлере комедийной драмы Family Squares

Сложности виртуального общения нашли отражение еще в одном фильме — драмеди Family Squares (можно перевести как «Семейные квадратики»). В сети появился первый трейлер предстоящей картины, в котором демонстрируется большая, но разобщенная семья.

Трейлер начинается с того, что многочисленные члены семейства Ворт, разбросанные по разным географическим точкам, собираются в Zoom по просьбе бабули Мэйбл. Пожилая родственница умирает прямо во время онлайн-встречи, но на этом виртуальное общение родственников не заканчивается. Напротив, после того как женщина оставляет записанные видео с разоблачениями, Ворты совместно просматривают их во время встреч в Zoom. Эти собрания вскрывают самые неожиданные семейные секреты и драмы.

Главные роли сыграли Джун Скуиб, Энн Дауд, Элси Фишер, Джуди Грир, Билли Магнуссен, Марго Мартиндейл, Сэм Ричардсон, Кейси Уилсон, Скотт Макартур, Зои Чао, Генри Уинклер и другие актеры. Поставила ленту режиссер сериала «Личная жизнь» Стефани Лэйн, которая также написала сценарий в соавторстве с Брэдом Моррисом.

Релиз Family Squares намечен на 25 февраля. Комедийная драма одновременно выйдет в кинотеатрах и будет доступна в формате VOD.