Amazon показал первые кадры из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Ожидание закончилось! Медиагигант Amazon презентовал первые официальные кадры из предстоящего многосерийного приквела «Властелина колец». На опубликованных изданием Vanity Fair изображениях запечатлены некоторые основные герои: молодые версии персонажей Хьюго Уивинга и Кейт Бланшетт — Элронд (Роберт Арамайо) и воинственная эльфийская королева Галадриэль (Морвет Кларк), а также принцесса гномов Дису (Софиа Номвете), Дурин IV (Оуэн Артур), лесной эльф Арондир (Исмаэль Крус Кордова), целительница Бронвин (Назанин Бониади) и убегающий от своего прошлого Халбранд (Чарли Викерс).

Действие эпического темного фэнтези развернется за тысячи лет до событий картин Питера Джексона. Во вдохновленном легендарной сагой Дж. Р. Р. Толкина сериале зрителей перенесут во вторую эпоху Средиземья, в неоднозначный период расцвета и заката королевств, когда были выкованы печально известные Кольца власти, а величайший злодей только начал погружать мир в хаос. Аудиторию познакомят со множеством колоритных персонажей (их будет не менее 22-х), покажут предысторию Исилдура (Макс Болдри), а также продемонстрируют несколько сюжетных линий, объединенных одной масштабной повествовательной цепью.

Шоураннерами выступают авторы «Стартрека: Бесконечность» Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн, а в числе сценаристов заявлен Брайан Когман («Игра престолов»). Постановкой восьмисерийного первого сезона занимались Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2»), Уэйн Че Йип («Колесо времени») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак»).

Дебютный трейлер телепроекта покажут уже в это воскресенье, а премьера на Amazon состоится 2 сентября.