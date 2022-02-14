Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три тысячи лет желаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Стрим-сервис AMC+ выпустил тизер своих предстоящих новинок, включая финальный сезон «Лучше звоните Солу»

Стрим-сервис AMC+ выпустил тизер своих предстоящих новинок, включая финальный сезон «Лучше звоните Солу»

14 февраля 2022 17:01
Стрим-сервис AMC+ выпустил тизер своих предстоящих новинок, включая финальный сезон «Лучше звоните Солу»

Краткую версию ролика показали в эфире Супербоула. 

Накануне во время Супербоула вниманию зрителей традиционно представили множество любопытных роликов, в числе которых оказался и тизер грядущих новинок стрим-сервиса AMC+.

Благодаря видео фанаты получили первое представление о сериале по мотивам романа Энн Райс «Интервью с вампиром», увидели кадры из финального сезона «Лучше звоните Солу», второй части заключительного сезона «Ходячих мертвецов», грядущей антологии «Сказки ходячих мертвецов» и последнего сезона «Убивая Еву».

После мероприятия в сети появилась более длинная 60-секундная версия телевизионного ролика, в котором также отмечаются такие сериалы, как «61-я улица» (61st Street), «Темные ветры» (Dark Winds), «Лунная гавань» (Moonhaven) и «Эта грязная черная сумка» (That Dirty Black Bag).

Главную роль в «Интервью с вампиром» сыграет звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон, которому, как и в случае адаптации 1994 года, предстоит поведать о превращении в вампира и непростой жизни нежити. Известно, что AMC получила права на экранизацию целой серии книг Райс, так что грядущее шоу будет лишь началом череды экранизаций. Официальной даты премьеры у этого сериала, как и у многих других, пока нет.

По уже подтвержденной информации, «Убивая Еву» дебютирует 27 февраля, а первая часть финального сезона «Лучше звоните Солу» — 18 апреля. Заключительные эпизоды будут выходить в эфир с 11 июля.

Фото: Legion-Media
Юлия Лебедева
Юлия Лебедева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
5 легких фильмов для просмотра с друзьями 5 легких фильмов для просмотра с друзьями Читать далее 31 августа 2022
Тест: на какой культовый фильм будет похожа ваша осень Тест: на какой культовый фильм будет похожа ваша осень Читать далее 1 сентября 2022
8 фильмов и сериалов, похожих на «Дом Дракона» 8 фильмов и сериалов, похожих на «Дом Дракона» Читать далее 30 августа 2022
Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки Читать далее 2 сентября 2022
Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Читать далее 31 августа 2022
Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Читать далее 1 сентября 2022
Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Читать далее 2 сентября 2022
Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Читать далее 1 сентября 2022
Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Читать далее 2 сентября 2022
Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Читать далее 31 августа 2022
Related video