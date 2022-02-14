Стрим-сервис AMC+ выпустил тизер своих предстоящих новинок, включая финальный сезон «Лучше звоните Солу»

Накануне во время Супербоула вниманию зрителей традиционно представили множество любопытных роликов, в числе которых оказался и тизер грядущих новинок стрим-сервиса AMC+.

Благодаря видео фанаты получили первое представление о сериале по мотивам романа Энн Райс «Интервью с вампиром», увидели кадры из финального сезона «Лучше звоните Солу», второй части заключительного сезона «Ходячих мертвецов», грядущей антологии «Сказки ходячих мертвецов» и последнего сезона «Убивая Еву».

После мероприятия в сети появилась более длинная 60-секундная версия телевизионного ролика, в котором также отмечаются такие сериалы, как «61-я улица» (61st Street), «Темные ветры» (Dark Winds), «Лунная гавань» (Moonhaven) и «Эта грязная черная сумка» (That Dirty Black Bag).

Главную роль в «Интервью с вампиром» сыграет звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон, которому, как и в случае адаптации 1994 года, предстоит поведать о превращении в вампира и непростой жизни нежити. Известно, что AMC получила права на экранизацию целой серии книг Райс, так что грядущее шоу будет лишь началом череды экранизаций. Официальной даты премьеры у этого сериала, как и у многих других, пока нет.

По уже подтвержденной информации, «Убивая Еву» дебютирует 27 февраля, а первая часть финального сезона «Лучше звоните Солу» — 18 апреля. Заключительные эпизоды будут выходить в эфир с 11 июля.