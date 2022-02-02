Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Русалка и дочь короля" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Юная хулиганка заводит дружбу с пожилой волшебницей в трейлере инди-фильма «Чудеса и черная дыра»

Юная хулиганка заводит дружбу с пожилой волшебницей в трейлере инди-фильма «Чудеса и черная дыра»

2 февраля 2022 15:57
Юная хулиганка заводит дружбу с пожилой волшебницей в трейлере инди-фильма «Чудеса и черная дыра»

Спустя почти полтора года после фестивальной премьеры на «Сандэнс» картина наконец выйдет в прокат.

Компания FilmRise поделилась с изданием Variety трейлером инди-драмы «Чудеса и черная дыра» (Marvelous and the Black Hole). Это дебютная полнометражная картина Кейт Цанг, которая не только сняла фильм, но и написала сценарий.

В трейлере показана 13-летняя Сэмми, школьница китайского происхождения, которая после смерти матери занимается саморазрушением, не в силах справиться с потерей. Срывая уроки, ломая школьное имущество и сбегая от учителей, девочка оказывается на грани отправки в лагерь для трудных подростков. Но на ее пути встречается фокусница Марго, которая убеждает Сэмми ассистировать ей на школьном представлении. Мир магии увлекает главную героиню, помогая ей справиться с душевной травмой.

Центральные роли в «Чудесах и черной дыре» сыграли Мия Чех, несмотря на юный возраст успевшая отметиться в сериалах «Американская история ужасов» и «Стрела», и многократная номинантка на «Золотой глобус» Ри Перлман. Также в актерском составе значатся Леонардо Нам, Паулина Луле, Арис Альварадо, Рэймонд МакЭнэлли, Кит Пауэлл и другие. Продюсерами драмы выступили Кэролин Мао, Эллисон Джордан и Криста Боарини.

Фильм дебютировал на фестивале независимого кино «Сандэнс» 31 января прошлого года, получив восторженные отзывы. В ограниченный кинотеатральный прокат лента выйдет 22 апреля.

Фото: Nanu Segal
Мария Овчарева
Мария Овчарева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Том Старридж: Песочный человек, одноклассник Паттинсона и просто мрачный красавчик Том Старридж: Песочный человек, одноклассник Паттинсона и просто мрачный красавчик Читать далее 9 августа 2022
Открой глаза: 5 фильмов, действие которых происходит во сне Открой глаза: 5 фильмов, действие которых происходит во сне Читать далее 8 августа 2022
Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера» Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера» Читать далее 8 августа 2022
Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут» Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут» Читать далее 10 августа 2022
5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений 5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений Читать далее 6 августа 2022
Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Читать далее 9 августа 2022
Классический рецепт боевика: 11 моментов, которые есть в каждом фильме Классический рецепт боевика: 11 моментов, которые есть в каждом фильме Читать далее 7 августа 2022
Тест: какое существо из Marvel твое тотемное животное? Тест: какое существо из Marvel твое тотемное животное? Читать далее 9 августа 2022
Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца Читать далее 10 августа 2022
Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах Читать далее 10 августа 2022
Related video