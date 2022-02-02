Юная хулиганка заводит дружбу с пожилой волшебницей в трейлере инди-фильма «Чудеса и черная дыра»

Спустя почти полтора года после фестивальной премьеры на «Сандэнс» картина наконец выйдет в прокат.

Компания FilmRise поделилась с изданием Variety трейлером инди-драмы «Чудеса и черная дыра» (Marvelous and the Black Hole). Это дебютная полнометражная картина Кейт Цанг, которая не только сняла фильм, но и написала сценарий.

В трейлере показана 13-летняя Сэмми, школьница китайского происхождения, которая после смерти матери занимается саморазрушением, не в силах справиться с потерей. Срывая уроки, ломая школьное имущество и сбегая от учителей, девочка оказывается на грани отправки в лагерь для трудных подростков. Но на ее пути встречается фокусница Марго, которая убеждает Сэмми ассистировать ей на школьном представлении. Мир магии увлекает главную героиню, помогая ей справиться с душевной травмой.

Центральные роли в «Чудесах и черной дыре» сыграли Мия Чех, несмотря на юный возраст успевшая отметиться в сериалах «Американская история ужасов» и «Стрела», и многократная номинантка на «Золотой глобус» Ри Перлман. Также в актерском составе значатся Леонардо Нам, Паулина Луле, Арис Альварадо, Рэймонд МакЭнэлли, Кит Пауэлл и другие. Продюсерами драмы выступили Кэролин Мао, Эллисон Джордан и Криста Боарини.

Фильм дебютировал на фестивале независимого кино «Сандэнс» 31 января прошлого года, получив восторженные отзывы. В ограниченный кинотеатральный прокат лента выйдет 22 апреля.