Звезда «Супергерл» Мелисса Бенойст договаривается о роли в сериале «Девушки в автобусе»

На прошлой неделе стало известно, что HBO Max заказал разработку сериала «Девушки в автобусе», в основу которого ляжет книга Эми Чозик «В погоне за Хиллари». Ранее за экранизацию произведения, рассказывающего о президентской кампании Хиллари Клинтон, планировали взяться Netflix и The CW, но безуспешно.

Как сообщает издание Variety, одну из главных ролей в шоу может сыграть звезда «Супергерл» Мелисса Бенойст, которая сейчас находится в процессе переговоров со стрим-сервисом. Если сделка состоится, это будет новое сотрудничество актрисы с Грегом Берланти, который ранее выступал исполнительным продюсером популярного сериала The CW.

«Девушки в автобусе» позиционируются как комедийная драма, повествующая о четырех женщинах-журналистах, которые следят за каждым шагом неидеальных кандидатов в президенты, а по пути обзаводятся новыми дружескими и любовными связями и становятся частью различных скандалов. Название сериала служит отсылкой к одной из глав книги Чозик.

Авторами сценария «Девушек в автобусе» станут Джули Плен («Древние», «Дневники вампира») и сама Чозик, а разработка шоу будет проходить под контролем Warner Bros. Television. Даже примерной даты релиза у проекта пока нет.