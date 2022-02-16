Берлинале 2022: «Позвоните Джейн» с Элизабет Бэнкс и «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур

Не успев начаться, Берлинский кинофестиваль уже подходит к концу, и мы едва-едва успеваем освещать увиденное и услышанное. Но сегодня кратко расскажем про еще два фильма из конкурсной программы: оба разные, но оба с невероятными героинями в центре повествования. А также – немного эксклюзива с пресс-конференции со сценаристкой «Кэрол».

Позвоните Джейн, реж. Филлис Наж

Слишком легкая драма о необыкновенной группе женщин, которые организовывали подпольные безопасные аборты в Чикаго 60-х годов.

Фильм основан на реальных событиях и охватывает период от активной работы «Коллектива Джейн» в конце 60-х до его распада в 1973 году. Режиссером выступила лауреат премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Кэрол» (2015) Филлис Наж.

Джой (Элизабет Бэнкс) в жизни все устраивает: она ходит на светские мероприятия с мужем, болтает по душам с соседкой (Кейт Мара) в середине дня и воспитывает дочь, которая, к счастью, не совсем испорченный подросток. Но вторая беременность омрачается пугающим медицинским вердиктом: в лучшем случае есть 50% процентов гарантии на ее выживание при родах. Муж при этом расстраивается, что они перестали ходить в церковь, но что делать, не знает. Для медицинской комиссии что 50, что 5 процентов – плод дороже жизни матери. Отчаявшись, Джой пытается найти способ избавиться от ребенка, и попадает в «Коллектив Джейн» под руководством мудрой и энергичной Вирджинии (Сигурни Уивер). Судьбоносный опыт делает из домохозяйки активную участницу коллектива, но это ставит под угрозу ее семейные отношения и социальное положение.

Что хорошо: Повестка картины до ужаса актуальна и по сей день. На последнем Венецианском кинофестивале выиграл фильм «Событие» - также на тему абортов, но с событиями во Франции 1960-х. В США, где непосредственно снята картина, права женщин на аборты продолжают подвергаться атакам. И еще одна история на экране – тем более, правдивая история – о невероятно смелых женщинах, про которых даже в Америке знает не каждый – это проект нелишний. «Коллектив Джейн» секретно и весьма успешно провел около 11 000 абортов – все своими силами и желанием помочь нуждающимся женщинам.

Что плохо: Актерские работы Элизабет Бэнкс и Сигурни Уивер, дух 60-х с демонстрациями хиппи против войны во Вьетнаме, Velvet Underground на бэкграунде, сама история «Коллектива Джейн» – все это создает очень реальную историческую атмосферу, но почему-то ощутимо бессобытийную. Можно прочитать статью в The New Yorker, освещающую конкретно эту же историю, и даже она поражает сильнее и больше передает чувство реальной опасности, которой себя подвергали эти женщины.

Смотреть?

Тем не менее фильм определенно стоит ждать в прокате ради интересного актерского состава и их динамики, углубления в атмосферу конца 60-х и освещения для себя действительно впечатляющей реальной истории и очень актуальной до сих пор темы абортов.

Позвоните Джейн

На пресс-конференции к фильму в Берлине Киноафише удалось задать вопрос режиссеру о ее предпочтениях в создании кино и дальнейших проектах.

События ваших фильмов, в том числе «Кэрол» и «Позвоните Джейн», всегда разворачиваются в прошлом и демонстрируют темы, которые каким-то образом эволюционировали к сегодняшнему моменту. Что конкретно вас так интересует в создании таких проектов, и хотите ли вы когда-нибудь снять современную историю?

Филлис Наж: Да, я была бы рада снять современный фильм, если только мне не нужно будет использовать мобильные текстовые пузыри. Я была бы этому очень рада. Мне кажется, что прошлое помогает нам комментировать настоящее в такой манере, в какой это не всегда возможно сделать в фильме текущего времени. И несмотря на то, что действие «Позвоните Джейн» разворачивается в конце 60-х – это было не столь обязательно. И это самый пугающий факт. Так что текст должен быть актуален и для современной аудитории. И использование прошлого мне дало огромную свободу для этого.

Позвоните Джейн

Безумно согревающая картина с Шарлоттой Генсбур о важности человеческих связей.

Бывают такие картины, которые приходят в нужное время и в нужном месте. Для меня на Берлинском кинофестивале таким определенно стал фильм основного конкурса «Пассажиры ночи» режиссера Микаэля Херса, предыдущая картина которого «Новая жизнь Аманды» разворачивалась в современной Франции. Теперь мы переносимся в Париж 80-х, в момент, когда после президентских выборов в воздухе ночного города ощущается праздничное настроение и свобода. Но главная героиня Элизабет (Шарлотта Генсбур), мать двоих подростков Джудит и Маттиаса, недавно рассталась с мужем, и после пары десятков лет безработицы единственное, что она может включить в резюме: «очень чувствительная». Неожиданно, но именно этот критерий приводит женщину на работу в ночное радио, где спустя некоторое время она встречает свободную и бесцельную молодую девушку-птичку Талуллу и берет ее под свое крыло.

Только хорошее: Чтобы умиротворить зрителя, Микаель использует звуковые инструменты: шепоты, мягкие голоса Эммануэль Беар и Шарлотты Генсбур на радио, нотки пианино, уютные хиты 80-х. Согревают нас контрастные теплые цвета интерьеров и гардеробов, полутемные комнаты с уютным светом от старомодных настольных и навесных ламп, огоньки ночного Парижа. Но оранжевый здесь – точно хит сезона. Как, например, в «Амели», где таким цветом был красный. И даже местами трагичное прошлое героев в картине не рисуется мрачными красками: лишь фрагментарными деталями и мимолетными разговорами. А реализма в картину добавляют вставки реальных съемок Парижа в 80-е годы.

Помимо несравненной Шарлотты Генсбур, не менее проникновенной можно назвать работу актрисы Ноэ Абита. Ее Талулла – главный ночной пассажир в истории. Она идет туда, куда покажут огоньки на карте города, тепло дома ей заменит ближайшее кафе, а в кино она пережидает холода. Принять любовь – материнскую от Элизабет, романтическую от Матиаса, дружескую от Джудит – для нее совсем нелегко. Но те моменты, которые они переживают вместе, и танцы под Et si tu n'existais pas Джо Дассена останутся с ними навсегда. Вообще, главные персонажи в картине Микаэля каждый по-своему очень чувствительны. Они никому не желают намеренного зла и у них нет персональных врагов, больших обид или преувеличенных трагедий – они просто живут, в жизни своей стремятся к правде, в первую очередь, с самими собой.

Смотреть?

Картина определенно рекомендуется к просмотру всем, но особенно если вы любите фильмы атмосферные, уютные и до глубины души трогательные.