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Киноафиша Новости Холли Хантер договаривается о роли в байопике о секс-символе 90-х Анне Николь Смит

Холли Хантер договаривается о роли в байопике о секс-символе 90-х Анне Николь Смит

8 февраля 2022 13:20
Холли Хантер договаривается о роли в байопике о секс-символе 90-х Анне Николь Смит

В фильме будут показаны последние недели жизни скандальной модели. 

В разработку запущен новый биографический фильм под названием Hurricanna («Ураган»), в котором расскажут историю жизни и смерти эротической модели, актрисы и телеведущей Анны Николь Смит. Картина будет представлена на Европейском кинорынке.

Одну из главных ролей в байопике может исполнить оскароносная Холли Хантер, которая, по данным издания Deadline, ведет переговоры с продюсерами, чтобы присоединиться к проекту. Она рассматривается на партию Кристин Ерошевич, врача Смит. Именно Кристин в итоге обвинили в том, что она незаконно предоставляла модели препараты, содержащие наркотические вещества, передозировка которых стала причиной смерти Анны Николь. Саму модель в фильме должна была сыграть звезда сериала «Блеск» Бетти Гилпин, однако выбыла из проекта из-за конфликта графиков.

Режиссером байопика выступит Франческа Грегорини, работавшая над шпионской драмой «Убивая Еву», а сценарий написали Рэйчел и Мэтт Сарнофф. Лента описывается как исследование «невероятной ураганной силы, которой была Анна Николь Смит, и той роковой цепочки событий, что привели ее к уничтожению всего на своем пути, включая себя и своих близких».

Напомним, первая популярность к Смит пришла после съемок для журнала Playboy, а также ряда других изданий. В 1994 году она вышла замуж за 89-летнего миллиардера Джеймса Говарда Маршалла II, что вызвало большую шумиху в прессе. А спустя год, когда муж Смит умер, инициировала длительный судебный процесс с родственниками Маршалла из-за наследства. Она скончалась в 2007 году в возрасте 39 лет в номере отеля во Флориде в результате случайной передозировки лекарственных препаратов.

Фото: Legion-Media
Мария Овчарева
Мария Овчарева
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