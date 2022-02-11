Кто он – главный герой «Анчартед» Нейтан Дрейк?

Создание персонажа

Изначально лицом Дрейка в «Анчартед» стал известный трюкач Джонни Ноксвил. Правда, начиная со второй части его внешность было почти невозможно узнать. Озвучил героя популярный игровой актер Нолан Норт. В фильме ему даже досталось небольшое камео. За главными источниками вдохновения далеко ходить не придется. Ими стали: расхитительница гробниц Лара Крофт и искатель сокровищ Индиана Джонс. Правда, главный герой «Анчартед» Нейтан Дрейк хоть и вышел запоминающимся, но так и не смог обзавестись яркими отличительными деталями в образе. У Лары Крофт это были сдвоенные пистолеты, а у Индианы – шляпа, кожанка и хлыст. Хотя в фильме все-таки попытались выделить кобуру, которую герой пафосно надевает на плечи.

В рамках же видеоигр Дрейк казался очень харизматичным героем. Он постоянно реагировал на происходящее и много шутил, даже находясь на волосок от смерти, метко стрелял и всегда шел до конца. Важной деталью в биографии Нейтана стала фамилия. В «Анчартед» Фрэнсис Дрейк — это знаменитый капитан и пират, который существовал в реальной жизни. Именно его потомком и является главный герой, также обожающий опасные приключения.

Нейтан Дрейк в игре

Кто сыграл Нейтана Дрейка в экранизации Анчартед

Фанаты хотели увидеть в экранизации «Анчартед» Нейтана Филлиона. Именно этот актер казался идеальным воплощением Нейтана Дрейка. В 2018 году с ним даже выходила любительская короткометражка по игре. Но возраст актера уже не позволяет студии запускать с ним долгоиграющую франшизу. На роль Нейтана выбрали набирающего популярность Тома Холланда. Однако актер не имеет внешнего сходства с игровым героем, что только разозлило фанатов. Правда, в «Анчартед» Том Холланд воплощает образ молодого Нейтана Дрейка, который только начинает свой путь искателя приключений. В игре же мы наблюдали за взрослой версией персонажа, и у актера есть все шансы возмужать, удовлетворив запросы фанатов.

Нейтан Дрейк в исполнении Тома Холланда

Взгляд в будущее

В рамках игр «Анчартед» Нейтан Дрейк проделал большой путь. Он отыскал Эльдорадо, затем отправился по пути Марко Поло и нашел Шамбалу, потом посетил Аравийскую пустыню ради поисков Атлантиды песков, а завершил свои приключением главным трофеем – пиратскими сокровищами Генри Эвери и Томаса Тью, основавших пиратскую общину Либерталию. Также в стороне осталась и одна из важных героинь игры — Елена. По сюжету игр «Анчартед» она станет женой Дрейка, познакомившись с ним в одном из путешествий за сокровищами. Хочется верить, что эти приключения доберутся до больших экранов, и создатели расскажу всю историю Нейтана Дрейка.