Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Ratings
8.5
IMDb Rating: 7.9
Rate
7 posters
Kinoafisha
TV Shows
Angel
Angel (1999 - 2004)
Angel
18+
Drama
Action
Horror
Production year
1999
Country
USA
Total seasons
5 seasons
Episode duration
60 minutes
TV channel
The WB
Runtime
110 hours 0 minute
Cast
Characters
Creator
Joss Whedon
David Greenwalt
Cast
Characters
Cast
Characters
Amy Acker
Illyria, Winifred "Fred" Burkle
Vincent Kartheiser
Connor
James Marsters
Spike
Charisma Carpenter
Cordelia Chase
Cast and Crew
Series rating
8.5
Rate
10
votes
7.9
IMDb
Write review
Seasons
Season 1
1999,
22 episodes
Season 2
2000,
22 episodes
Season 3
2001,
22 episodes
Season 4
2002,
22 episodes
Season 5
2003,
22 episodes
TV Series reviews
No reviews
Write review
Listen to the
soundtrack
Angel
Stills
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree