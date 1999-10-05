Menu
8.5 IMDb Rating: 7.9
7 posters
Kinoafisha TV Shows Angel

Angel (1999 - 2004)

Angel 18+
Production year 1999
Country USA
Total seasons 5 seasons
Episode duration 60 minutes
TV channel The WB
Runtime 110 hours 0 minute
Creator
Joss Whedon
David Greenwalt
Amy Acker
Amy Acker Illyria, Winifred "Fred" Burkle
Vincent Kartheiser
Vincent Kartheiser Connor
James Marsters
James Marsters Spike
Charisma Carpenter
Charisma Carpenter Cordelia Chase
8.5
7.9 IMDb
Seasons
Angel - Season 1 Season 1
1999, 22 episodes
 
Angel - Season 2 Season 2
2000, 22 episodes
 
Angel - Season 3 Season 3
2001, 22 episodes
 
Angel - Season 4 Season 4
2002, 22 episodes
 
Angel - Season 5 Season 5
2003, 22 episodes
 
Listen to the
soundtrack Angel
Stills
