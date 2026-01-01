Similar films for Hello, That's Me!
Tomorrow Was the War Drama, War
1987, USSR
7.0
Autumn Sun Family, Drama
1977, USSR
7.0
Lenin in Poland Drama, History
1966, USSR
6.0
Come Here Drama
1965, USSR
8.0
A Lonely Nut-Tree Drama
1987, USSR
6.0
I togda ya skazal - net... Drama
1973, USSR
6.0
The Mirror Drama
1974, USSR
7.0
Wounded Game Drama
1977, USSR
7.0
A Little Crane Drama
1968, USSR
7.0
Zerograd Drama
1989, USSR
7.0
Running on Waves Drama
1967, USSR
6.0
The Tango of Our Childhood Drama
1985, USSR
7.0