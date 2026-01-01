Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
7.2
Kinoafisha Films Hello, That's Me!
7.2

Hello, That's Me!

, 1965
Barev, yes em
USSR / Drama / 18+
7.2

Cast

Rolan Bykov
Rolan Bykov
Oleg Ponomaryov
Armen Dzhigarkhanyan
Armen Dzhigarkhanyan
Artyom Manvelyan
Luchana Babichkova
Irina Pavlovna
Aleksey Bakhar
otchim Tani
Martyn Vartazaryan
Frunze Dovlatyan
Zaryan
Mikhail Yeremeyev
Klavdia Kozlenkova
Yelena Sanko
Yola Sanko
Yola Sanko
Margarita Terekhova
Margarita Terekhova
Tanya
Georgi Tusuzov
Aharon Izrailevich
Director Frunze Dovlatyan
Writer Arnold Agababov
Composer Martyn Vartazaryan
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 17 minutes
Production year 1965
World premiere 26 March 1966
Release date
26 March 1966 USSR
Production Armenfilm
Also known as
Barev, yes em, Bonjour, c'est moi !, Dzień dobry, to ja!, Hello, That's Me!, Jó napot, én vagyok, Toverukset, Zdravo, to sam ja!, Zdravstvuy, eto ya!, Здравствуй, это я!, Barev, es em, Bonjour, c’est moi, Hello It's Me

Film rating

7.2
Rate 13 votes
7.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Hello, That's Me!

Tomorrow Was the War
Tomorrow Was the War Drama, War
1987, USSR
7.0
Autumn Sun Family, Drama
1977, USSR
7.0
Lenin in Poland Drama, History
1966, USSR
6.0
Come Here
Come Here Drama
1965, USSR
8.0
A Lonely Nut-Tree Drama
1987, USSR
6.0
I togda ya skazal - net...
I togda ya skazal - net... Drama
1973, USSR
6.0
The Mirror
The Mirror Drama
1974, USSR
7.0
Wounded Game
Wounded Game Drama
1977, USSR
7.0
A Little Crane
A Little Crane Drama
1968, USSR
7.0
Zerograd
Zerograd Drama
1989, USSR
7.0
Running on Waves
Running on Waves Drama
1967, USSR
6.0
The Tango of Our Childhood
The Tango of Our Childhood Drama
1985, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more