At an Austrian boys' boarding school in the early 1900s, shy, intelligent Törless observes the sadistic behavior of his fellow students, doing nothing to help a victimized classmate—until the torture goes too far. Adapted from Robert Musil's acclaimed novel, Young Törless launched the New German Cinema movement and garnered the 1966 Cannes Film Festival International Critics' Prize for first-time director Volker Schlöndorff.
CountryGermany / France
Runtime1 hour 27 minutes
Production year1966
World premiere8 May 1966
Release date
31 May 1966
France
16
20 May 1966
Germany
ProductionFranz Seitz Filmproduktion, Nouvelles Éditions de Films (NEF)
Also known as
Der junge Törless, Young Törless, Den unge Törless, El joven Torless, O Jovem Törless, A fiatal Törless, Az ifjú Törless, De unge tyranner, Genç Törless, I turbamenti del giovane Torless, Les désarrois de l'élève Törless, Mladi Terles, Nido de escorpiones, Niepokoje wychowanka Törlessa, Olenko syyllinen, Young Torless, Молодой Тёрлесс, テルレスの青春