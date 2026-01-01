Menu
Poster of Young Törless
1 poster
Kinoafisha Films Young Törless

Young Törless

Der junge Törless 18+
Synopsis

At an Austrian boys' boarding school in the early 1900s, shy, intelligent Törless observes the sadistic behavior of his fellow students, doing nothing to help a victimized classmate—until the torture goes too far. Adapted from Robert Musil's acclaimed novel, Young Törless launched the New German Cinema movement and garnered the 1966 Cannes Film Festival International Critics' Prize for first-time director Volker Schlöndorff.
Country Germany / France
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1966
World premiere 8 May 1966
Release date
31 May 1966 France 16
20 May 1966 Germany
Production Franz Seitz Filmproduktion, Nouvelles Éditions de Films (NEF)
Also known as
Der junge Törless, Young Törless, Den unge Törless, El joven Torless, O Jovem Törless, A fiatal Törless, Az ifjú Törless, De unge tyranner, Genç Törless, I turbamenti del giovane Torless, Les désarrois de l'élève Törless, Mladi Terles, Nido de escorpiones, Niepokoje wychowanka Törlessa, Olenko syyllinen, Young Torless, Молодой Тёрлесс, テルレスの青春
Director
Volker Schlöndorff
Volker Schlöndorff
Cast
Mathieu Carrière
Marian Seidowsky
Bernd Tischer
Lotte Ledl
Barbara Steele
Cast and Crew

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb
