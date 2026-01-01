Menu
Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 1966
World premiere 16 May 1966
Release date
14 November 1966 Brazil
6 January 1967 Germany 18
MPAA R
Worldwide Gross $647
Production Joel Productions, John Frankenheimer Productions Inc., Gibraltar Productions
Also known as
Seconds, El otro Sr. Hamilton, Der Mann, der zweimal lebte, Död man lever, Второй раз, Drugi, El otro señor Hamilton, Fallet Wilson 704, İki Yüzlü Adam, L'opération diabolique, Manden der skiftede ansigt, Második lehetőség, O Segundo Rosto, Opération diabolique, Operazione diabolica, Plan diabólico, Sataniki epiheirisis, Second/Arthur Hamilton kara Tony Wilson eno Tenshin, Seconds - L'opération diabolique, Secunde, Tapaus Wilson, Tapaus Wilson 507, Tapaus Wilson 704, Tapaus Wilson 714, Twarze na sprzedaż, Uma Segunda Vida, Znovuzrodenie, Znovuzrození, Σατανική επιχείρηση, Вторинні, Секунди, セコンド
Director
John Frankenheimer
Cast
Rock Hudson
Frank Campanella
John Randolph
Will Geer
Jeff Corey
Cast and Crew
Similar films for Seconds
Seven Days in May 7.8
Seven Days in May (1964)
The Manchurian Candidate 7.9
The Manchurian Candidate (1962)
Ape 5.2
Ape (2012)
Zen 7.4
Zen (2009)
Walker 6.6
Walker (1987)
The Parallax View 7.1
The Parallax View (1974)
The Scarlet Letter 5.9
The Scarlet Letter (1972)
If.... 7.6
If.... (1968)
Sweet Smell of Success 8.0
Sweet Smell of Success (1957)
Giant 7.6
Giant (1956)
All That Heaven Allows 7.6
All That Heaven Allows (1955)
The Island of Dr. Moreau 5.1
The Island of Dr. Moreau (1996)

Film rating

7.6
Rate 10 votes
7.6 IMDb
Tony I couldn't help it, Charlie. I had to find out where I went wrong. The years I've spent trying to get all the things I was told were important - that I was supposed to want! Things! Not people... or meaning. Just things. And California was the same. They made the decisions for me all over again and they were the same things, really. It's going to be different from now on. A new face and a name. I'll do the rest. I know it's going to be different. I suppose you do too.
