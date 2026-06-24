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Poster of A Man and a Woman
7.5
A Man and a Woman - Subtitled trailer
Kinoafisha Films A Man and a Woman
7.5

A Man and a Woman

, 1966
A Man And A Woman
France / Romantic
Tickets Trailers
Tickets
Poster of A Man and a Woman
7.5
Tickets
A Man and a Woman - Subtitled trailer
A Man and a Woman  Subtitled trailer

Cast

Jean-Louis Trintignant
Jean-Louis Trintignant
Jean-Louis Duroc
Anouk Aimée
Anouk Aimée
Anne Gauthier
Pierre Barouh
Pierre Barouh
Pierre Gauthier
Valérie Lagrange
Valérie Lagrange
Valerie Duroc
Simone Paris
Simone Paris
Head Mistress
Antoine Sire
Antoine Sire
Antoine Duroc
Souad Amidou
Souad Amidou
Françoise Gauthier
Henri Chemin
Henri Chemin
Jean-Louis' Codriver
Yane Barry
Yane Barry
Mistress of Jean-Louis
Paul Le Person
Paul Le Person
Garage Man
Director Claude Lelouch
Writer Pierre Uytterhoeven
Composer Francis Lai
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1966
World premiere 27 May 1966
Release date
16 July 2026 Russia A-One Films
23 November 1968 Argentina
1 September 1966 Australia
2 June 1966 Belgium
17 April 1967 Brazil
26 March 1967 Colombia
1 September 1967 Czechia
13 December 1966 Denmark
13 February 1976 Finland
22 May 2019 France
10 May 1968 Germany
15 January 1967 Great Britain
6 August 2009 Greece
27 May 1966 Hong Kong
22 February 1968 Hungary
23 February 1968 Ireland
8 July 2016 Israel
15 September 1966 Italy
15 October 1966 Japan
16 March 1967 Mexico
2 July 2020 Netherlands
9 February 1967 Portugal
3 October 1979 South Korea 15
23 August 1966 Sweden
1 March 1969 Turkey
12 July 1966 USA
1 January 1968 USSR
1 June 1967 Uruguay
Worldwide Gross $233,269
Production Les Films 13
Also known as
Un homme et une femme, A Man and a Woman, Un hombre y una mujer, Ein Mann und eine Frau, Jedan muškarac i jedna žena, Muž a žena, Један човек и једна жена, Мужчина и женщина, Чоловік і жінка, 男歡女愛, Bir Kadın Bir Erkek, Egy férfi és egy nő, En man och en kvinna, En mann og en kvinne, Gever V'Eesha, Kobieta i mężczyzna, Manden og kvinden, Mees ja naine, Mies ja nainen, Moški in ženska, Otoko to onna, Um Homem e Uma Mulher, Um Homem, uma Mulher, Un bărbat și o femeie, Un uomo e una donna, Un uomo, una donna, Virietis un Sieviete, Vīrietis un sieviete, Vyras ir moteris, Ένας άνδρας και μία γυναίκα, Един мъж и една жена, 一个男人和一个女人, 男と女（1966）, 男與女, 男与女, 남과 여, 男と女, 男欢女爱

Film rating

7.5
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Film Trailers

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A Man and a Woman - Subtitled trailer
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soundtrack A Man and a Woman

Quotes

Jean-Louis Duroc Some Sundays start well and end badly. It's hard to believe- It's crazy to refuse happiness. If I had to go through this again, What would I do? Is there anything else I could do? To see her for months on end as a pal. What happens? You end up being pals, maybe. She wired, 'I love you.' Admit it boy, you just don't understand women.
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Moskino Saturn
17:30 from 250 ₽
Domzhur (Tsentralnyy Dom zhurnalistov)
12:30 from 400 ₽
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