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Jean-Louis DurocSome Sundays start well and end badly. It's hard to believe- It's crazy to refuse happiness. If I had to go through this again, What would I do? Is there anything else I could do? To see her for months on end as a pal. What happens? You end up being pals, maybe. She wired, 'I love you.' Admit it boy, you just don't understand women.