Poster of The Hawks and the Sparrows
1 poster
Kinoafisha Films The Hawks and the Sparrows

The Hawks and the Sparrows

Uccellacci e uccellini 18+
Synopsis

A man and his son take an allegorical stroll through life with a talking bird that spouts social and political philosophy.
Country Italy
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1966
World premiere 11 May 1966
Release date
21 January 1970 France TP
10 December 1969 Germany 16
11 May 1966 Italy VM14
3 April 1980 Netherlands
27 July 1967 USA NR
Worldwide Gross $3,348
Production Arco Film
Also known as
Uccellacci e uccellini, Große Vögel, kleine Vögel, The Hawks and the Sparrows, Des oiseaux, petits et gros, Gaviões e Passarinhos, Haukat ja varpuset, Hawks and Sparrows, Jastrebovi i vrabci, Les oiseaux, petits et grands, Madarak és ragadozó madarak, Ocellots i ocellets, Oiseaux petits et gros, Pajaritos y pajarracos, Pajarracos y pajaritos, Passarinhos e Passarões, Paukščiai ir paukšteliai, Ptaki i ptaszyska, Stora stygga fåglar och små snälla, Store stygge fugler og små søte, Μεγάλα πουλιά, μικρά πουλάκια, Όρνια και πουλάκια, Птицы большие и малые, Ястреби и врабчета, 大きな鳥と小さな鳥
Director
Pier Paolo Pasolini
Pier Paolo Pasolini
Cast
Totò
Ninetto Davoli
Ninetto Davoli
Femi Benussi
Umberto Bevilacqua
Renato Capogna
Cast and Crew

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
