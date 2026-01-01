Country Italy

Runtime 1 hour 31 minutes

Production year 1966

World premiere 11 May 1966

Worldwide Gross $3,348

Production Arco Film

Also known as

Uccellacci e uccellini, Große Vögel, kleine Vögel, The Hawks and the Sparrows, Des oiseaux, petits et gros, Gaviões e Passarinhos, Haukat ja varpuset, Hawks and Sparrows, Jastrebovi i vrabci, Les oiseaux, petits et grands, Madarak és ragadozó madarak, Ocellots i ocellets, Oiseaux petits et gros, Pajaritos y pajarracos, Pajarracos y pajaritos, Passarinhos e Passarões, Paukščiai ir paukšteliai, Ptaki i ptaszyska, Stora stygga fåglar och små snälla, Store stygge fugler og små søte, Μεγάλα πουλιά, μικρά πουλάκια, Όρνια και πουλάκια, Птицы большие и малые, Ястреби и врабчета, 大きな鳥と小さな鳥