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Poster of Vanity Fair
6.7
Kinoafisha Films Vanity Fair
6.7

Vanity Fair

, 2004
Vanity Fair
USA, Great Britain / Drama / 18+
Poster of Vanity Fair
6.7

Synopsis

Growing up poor in London, Becky Sharp defies her poverty-stricken background and ascends the social ladder alongside her best friend, Amelia.

Cast

Reese Witherspoon
Reese Witherspoon
Becky Sharp
Ruth Sheen
Ruth Sheen
Miss Pinkerton
Lillete Dubey
Ms. Green
Romola Garai
Romola Garai
Amelia Sedley
Rhys Ifans
Rhys Ifans
Jonathan Rhys Meyers
Jonathan Rhys Meyers
George Osborne
David Stern
Bob Hoskins
Bob Hoskins
Robert Pattinson
Robert Pattinson
Natasha Little
Natasha Little
Eileen Atkins
Eileen Atkins
James Purefoy
James Purefoy
Rawdon Crawley
Director Mira Nair
Writer Julian Fellowes, Matthew Faulk, Mark Skeet, William Makepeace Thackeray
Composer Mychael Danna
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 17 minutes
Production year 2004
Online premiere 14 January 2005
World premiere 1 September 2004
Release date
25 December 2004 Russia Парадиз 12+
5 April 2005 Brazil
14 April 2005 Czechia
4 May 2005 France
23 October 2004 Germany
16 September 2004 Great Britain
28 October 2004 Israel
11 March 2005 Italy
25 December 2004 Kazakhstan
21 January 2005 South Korea
5 November 2004 Spain
1 September 2004 USA
25 December 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $23,000,000
Worldwide Gross $19,463,185
Production Focus Features, Tempesta Films, Granada Film Productions
Also known as
Vanity Fair, Vanidad, A Feira das Vaidades, Balciul desertaciunilor, Edevuse laat, Feira das Vaidades, Gurur dünyası, Hiúság vására, Hội Chợ Phù Hoa, Jarmark marnosti, La feria de las vanidades, La fiera della vanità, La foire aux vanités, Liekulības tirgus, Sajam tastine, Semenj ničevosti, To paihnidi tou erota, Trh márnivosti, Trh márnosti, Turhuuden turuilla, Tuštybių mugė, Vanity Fair - Jahrmarkt der Eitelkeit, Vanity Fair - La foire aux vanités, Vanity Fair. Targowisko próżności, Vašar taštine, Панаир на суетата, Ярмарка тщеславия, Ярмарок марнославства, 悪女, 浮華新世界, Vanity Fair - La fiera della vanità, 베니티 페어, La Feria de las Vanidades (Vanity Fair), 배너티 페어, 浮华世界, 허영의 시장

Film rating

6.7
Rate 14 votes
6.2 IMDb
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Updated 26 August 2024
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soundtrack Vanity Fair
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