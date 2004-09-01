ProductionFocus Features, Tempesta Films, Granada Film Productions
Also known as
Vanity Fair, Vanidad, A Feira das Vaidades, Balciul desertaciunilor, Edevuse laat, Feira das Vaidades, Gurur dünyası, Hiúság vására, Hội Chợ Phù Hoa, Jarmark marnosti, La feria de las vanidades, La fiera della vanità, La foire aux vanités, Liekulības tirgus, Sajam tastine, Semenj ničevosti, To paihnidi tou erota, Trh márnivosti, Trh márnosti, Turhuuden turuilla, Tuštybių mugė, Vanity Fair - Jahrmarkt der Eitelkeit, Vanity Fair - La foire aux vanités, Vanity Fair. Targowisko próżności, Vašar taštine, Панаир на суетата, Ярмарка тщеславия, Ярмарок марнославства, 悪女, 浮華新世界, Vanity Fair - La fiera della vanità, 베니티 페어, La Feria de las Vanidades (Vanity Fair), 배너티 페어, 浮华世界, 허영의 시장