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Poster of Collateral
7.5
Collateral - Trailer
Kinoafisha Films Collateral
7.5

Collateral

, 2004
Collateral
USA / Drama, Crime, Thriller, Action / 18+
Trailers
Poster of Collateral
7.5
Collateral - Trailer
Collateral  Trailer

Cast

Tom Cruise
Tom Cruise
Vincent
Jamie Foxx
Jamie Foxx
Max
Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett Smith
Annie
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
Fanning
Peter Berg
Peter Berg
Richard Weidner
Bruce McGill
Bruce McGill
Pedrosa
Irma P. Hall
Ida
Barry Shabaka Henley
Barry Shabaka Henley
Daniel
Klea Scott
Fed #1
Javier Bardem
Javier Bardem
Emilio Rivera
Jamie McBride
Director Michael Mann
Writer Stuart Beattie
Composer James Newton Howard
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2004
Online premiere 30 September 2015
World premiere 2 August 2004
Release date
16 September 2004 Russia 16+
19 August 2004 Argentina
14 October 2004 Australia
24 September 2004 Austria
9 September 2004 Bahrain
22 January 2005 Bangladesh
16 September 2004 Belarus
29 September 2004 Belgium
27 August 2004 Brazil
6 August 2004 Canada
26 August 2004 Chile
21 October 2004 Czechia
29 October 2004 Denmark
8 September 2004 Egypt
5 November 2004 Estonia
15 October 2004 Finland
29 September 2004 France
15 October 2004 Georgia
23 September 2004 Germany
17 September 2004 Great Britain
29 October 2004 Greece
5 August 2004 Hong Kong
21 October 2004 Hungary
24 September 2004 Iceland
17 September 2004 Ireland
6 October 2004 Israel
15 October 2004 Italy
30 October 2004 Japan
17 September 2004 Kazakhstan
8 September 2004 Kuwait
29 October 2004 Latvia
12 November 2004 Lithuania
19 August 2004 Malaysia
20 August 2004 Mexico
30 September 2004 Netherlands
22 October 2004 Norway
20 August 2004 Panama
11 August 2004 Philippines
1 October 2004 Poland
7 October 2004 Portugal
8 October 2004 Romania
12 August 2004 Singapore
21 October 2004 Slovakia
21 October 2004 Slovenia
15 October 2004 South Korea
6 August 2004 Spain
22 October 2004 Sweden
15 October 2004 Switzerland
6 August 2004 Thailand
15 October 2004 Turkey
8 September 2004 UAE
6 August 2004 USA
16 September 2004 Ukraine
1 October 2004 Uruguay
MPAA R
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $220,241,843
Production Paramount Pictures, Dreamworks Pictures, Parkes/MacDonald Image Nation
Also known as
Collateral, Colateral, Colateral: Lugar y tiempo equivocado, Collatéral, Collateral - A halál záloga, Collateral - ohtlik reisija, Collateral - väärä aika, väärä paikka, Collateral: Η διαδρομή, I diadromi, Līdzzinātājs, Nakties įkaitas, Sát Thủ Giết Thuê, Stranski ucinki, Tetikçinin Gecesi, Untitled Michael Mann Project, Zakładnik, Η διαδρομή, Колатерал, Соучастник, Співучасник, Съучастникът, 콜래트럴, コラテラル, 借刀杀人, 落日殺神, Souchastnik, I Diadromí, Kolateral, Spivuchasnyk, Sŭuchastnikŭt

Film rating

7.5
Rate 11 votes
7.5 IMDb
Write review
Updated 4 September 2023

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Quotes

Vincent Look in the mirror. Paper towels, clean cab. Limo company some day. How much you got saved?
Max That ain't any of your business.
Vincent Someday? Someday my dream will come? One night you will wake up and discover it never happened. It's all turned around on you. It never will. Suddenly you are old. Didn't happen, and it never will, because you were never going to do it anyway. You'll push it into memory and then zone out in your barco lounger, being hypnotized by daytime TV for the rest of your life. Don't you talk to me about murder. All it ever took was a down payment on a Lincoln town car. That girl,you can't even call that girl. What the fuck are you still doing driving a cab?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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