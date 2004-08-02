|16 September 2004
|Russia
|16+
|19 August 2004
|Argentina
|14 October 2004
|Australia
|24 September 2004
|Austria
|9 September 2004
|Bahrain
|22 January 2005
|Bangladesh
|16 September 2004
|Belarus
|29 September 2004
|Belgium
|27 August 2004
|Brazil
|6 August 2004
|Canada
|26 August 2004
|Chile
|21 October 2004
|Czechia
|29 October 2004
|Denmark
|8 September 2004
|Egypt
|5 November 2004
|Estonia
|15 October 2004
|Finland
|29 September 2004
|France
|15 October 2004
|Georgia
|23 September 2004
|Germany
|17 September 2004
|Great Britain
|29 October 2004
|Greece
|5 August 2004
|Hong Kong
|21 October 2004
|Hungary
|24 September 2004
|Iceland
|17 September 2004
|Ireland
|6 October 2004
|Israel
|15 October 2004
|Italy
|30 October 2004
|Japan
|17 September 2004
|Kazakhstan
|8 September 2004
|Kuwait
|29 October 2004
|Latvia
|12 November 2004
|Lithuania
|19 August 2004
|Malaysia
|20 August 2004
|Mexico
|30 September 2004
|Netherlands
|22 October 2004
|Norway
|20 August 2004
|Panama
|11 August 2004
|Philippines
|1 October 2004
|Poland
|7 October 2004
|Portugal
|8 October 2004
|Romania
|12 August 2004
|Singapore
|21 October 2004
|Slovakia
|21 October 2004
|Slovenia
|15 October 2004
|South Korea
|6 August 2004
|Spain
|22 October 2004
|Sweden
|15 October 2004
|Switzerland
|6 August 2004
|Thailand
|15 October 2004
|Turkey
|8 September 2004
|UAE
|6 August 2004
|USA
|16 September 2004
|Ukraine
|1 October 2004
|Uruguay