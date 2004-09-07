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Poster of 3-Iron
7.4
Kinoafisha Films 3-Iron
7.4

3-Iron

, 2004
Bin-jip
South Korea, Japan / Drama / 18+
Poster of 3-Iron
7.4

Cast

Lee Seung-yeon
Sun-hwa
Jae-hui
Tae-seok
Lee Seung Yeon
Sun-hwa
Hyuk-ho Kwon
Min-gyu (husband)
Joo Jin-mo
Joo Jin-mo
Detective Jo
Jeong-ho Choi
Jailor
Joo-seok Lee
Son of Old Man
Mi-suk Lee
Daughter-in-law of Old Man
Sung-hyuk Moon
Sung-hyuk
Ji-a Park
Jee-ah
Jang Jae-yong
Hyun-soo
Director Kim Ki Duk
Writer Kim Ki Duk
Composer Slvian
Cast and Crew

Film details

Country South Korea / Japan
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2004
World premiere 7 September 2004
Release date
16 December 2004 Russia
16 December 2004 Belarus
24 October 2005 Brazil 16
12 April 2005 France
10 March 2005 Germany 12
3 December 2004 Italy NR
4 March 2006 Japan
16 December 2004 Kazakhstan
10 March 2005 Netherlands
7 October 2005 Poland
17 November 2005 Portugal
15 October 2004 South Korea
29 April 2005 USA R
16 December 2004 Ukraine
MPAA R
Also known as
Binjip, 3-Iron, Hierro-3, Bin-jip, Casa Vazia, El espíritu de la pasión, Locataires, Bin jib, Bin jip, Bin-Jip - Der Schattenmann, Bin-Jip - Leere Häuser, Bin-jip - tomme huse, Binjib, Boş ev, Bosh Evler, Casas vacías, Empty Houses, Ferro 3, Ferro 3 - La casa vuota, Hierro 3 (Bin-jip), Järn 3:an, Järntrean, Khanehaye Khali, Lehargish b'bayit, Lopakodó lelkek, Menaj in trei, Provalnik, Pusty dom, Rautakolmonen, Tomme hus, Tühi maja, Tušti namai, Utsusemi, Ολομόναχοι μαζί, Порожній будинок, Пустой дом, Стик Nо 3, うつせみ, 感官樂園, 空屋情人, 空房间, Hierro 3, Three Iron

Film rating

7.4
Rate 11 votes
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Updated 11 February 2026
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