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Poster of 5x2
6.3
Kinoafisha Films 5x2
6.3

5x2

, 2004
5x2
France / Romantic, Drama / 18+
Poster of 5x2
6.3

Cast

Stéphane Freiss
Gilles
Françoise Fabian
Françoise Fabian
Monique
Jean-Pol Brissart
Le Juge
Valeria Bruni Tedeschi
Valeria Bruni Tedeschi
Marion
Michael Lonsdale
Bernard
Antoine Chappey
Christophe
Géraldine Pailhas
Valérie
Marc Ruchmann
Mathieu
Jason Tavassoli
L'Américain
Eliane Kherris
L'avocate
Director Francois Ozon
Writer Francois Ozon, Emmanuèle Bernheim
Composer Philippe Rombi
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2004
Online premiere 11 November 2004
World premiere 1 September 2004
Release date
9 December 2004 Russia 16+
9 December 2004 Belarus
1 September 2004 France
18 March 2005 Great Britain 15
9 December 2004 Kazakhstan
18 November 2004 Netherlands
26 May 2006 South Korea 18
29 January 2005 USA
9 December 2004 Ukraine
MPAA R
Budget €5,250,784
Worldwide Gross $7,444,906
Production Fidélité Productions, France 2 Cinéma, FOZ
Also known as
5x2, Five Times Two, 5 x 2, 5 x 2 - Cinq fois deux, 5 x 2: Five Times Two, 5 φορές το 2, 5x2 - Beş kere iki, 5x2 - Fünf mal zwei, 5x2 - pięć razy we dwoje, 5x2 - viis korda kaks, 5x2 (Cinco veces dos), 5x2: Cinco Vezes Dois, 5x2: Pet puta dva, Cinq fois deux, CinquePerDue - Frammenti di vita amorosa, Fem ganger to, Kärlek - tur och retur, Kärlek tur & retur, Nous deux, O Amor em 5 Tempos, Rakkaus - Meno & paluu, Vida en pareja, ふたりの5つの分かれ路, 愛情賞味期

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.6 IMDb
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Updated 27 August 2024
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