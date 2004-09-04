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Poster of Finding Neverland
7.6
Kinoafisha Films Finding Neverland
7.6

Finding Neverland

, 2004
Finding Neverland
Great Britain, USA / Biography, Family, Drama / 18+
Poster of Finding Neverland
7.6

Synopsis

The story of J.M. Barrie's friendship with a family who inspired him to create Peter Pan.

Cast

Johnny Depp
Johnny Depp
Sir James Matthew Barrie
Kate Winslet
Kate Winslet
Sylvia Llewelyn Davies
Julie Christie
Julie Christie
Mrs. Emma du Maurier
Nick Roud
George Llewelyn Davies
Radha Mitchell
Radha Mitchell
Mary Ansell Barrie
Joe Prospero
Jack Llewelyn Davies
Freddie Highmore
Freddie Highmore
Peter Llewelyn Davies
Dustin Hoffman
Dustin Hoffman
Charles Frohman
Kate Maberly
Ian Hart
Ian Hart
Sir Arthur Conan Doyle
Luke Spill
Michael Llewelyn Davies
Director Marc Forster
Writer Allan Knee, David Magee
Composer Jan A.P. Kaczmarek
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2004
Online premiere 29 October 2004
World premiere 4 September 2004
Release date
14 February 2005 Russia Вест 6+
3 February 2005 Argentina
1 January 2005 Australia PG
10 February 2005 Austria 12
14 February 2005 Belarus
29 December 2004 Belgium
4 February 2005 Brazil
12 November 2004 Cameroon
19 November 2004 Canada
3 February 2005 Chile
24 February 2005 Croatia
3 March 2005 Czechia
25 February 2005 Denmark
30 March 2005 Egypt
11 March 2005 Estonia
4 March 2005 Finland
23 February 2005 France
10 February 2005 Germany
17 October 2004 Great Britain
18 February 2005 Greece
3 February 2005 Hong Kong
24 February 2005 Hungary
14 January 2005 Iceland
28 January 2005 India
29 October 2004 Ireland PG
6 January 2005 Israel
4 February 2005 Italy
15 January 2005 Japan
14 February 2005 Kazakhstan
24 March 2005 Kuwait
11 March 2005 Latvia
18 March 2005 Lithuania
11 February 2005 Mexico
9 December 2004 Netherlands 12
13 January 2005 New Zealand
26 December 2004 Norway
25 February 2005 Panama
13 April 2005 Philippines
4 February 2005 Poland 12
30 December 2004 Portugal
22 April 2005 Romania
27 January 2005 Singapore
7 July 2005 Slovakia
18 February 2005 South Africa
25 February 2005 South Korea 12
11 February 2005 Spain
11 March 2005 Sweden
23 February 2005 Switzerland
18 February 2005 Taiwan
10 February 2005 Thailand
18 February 2005 Turkey
2 March 2005 UAE
11 November 2004 USA
14 February 2005 Ukraine
28 January 2005 Uruguay
28 January 2005 Venezuela
MPAA PG
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $116,650,613
Production Miramax, FilmColony, Keylight Productions
Also known as
Finding Neverland, Descubriendo el país de nunca jamás, Voyage au pays imaginaire, À Procura da Terra do Nunca, Avastades Eikunagimaad, Descobrir el País de Mai Més, Descubriendo la tierra del Nunca Jamás, Descubriendo Nunca Jamás, Đi Tìm Miền Đất Hứa, Düşler Ülkesi, Em Busca da Terra do Nunca, Én, Pán Péter, Finding Neverland - tarinan lähteillä, Hľadanie Krajiny - Nekrajiny, Hledání Země Nezemě, In cautarea Taramului de Nicaieri, J.M. Barrie's Neverland, Marzyciel, Meklējot Nekurzemi, Neverland, Neverland - Un sogno per la vita, Niekados šalies beieškant, Psahnontas ti Hora tou Pote, San za životom J.M. Barrieja, V iskanju dezele Nije, Wenn Träume fliegen lernen, Ψάχνοντας τη χώρα του ποτέ, Волшебная страна, Пътят към Невърленд, У потрази за Недођијом, Чарівна країна, ネバーランド, 尋找新樂園, 小飛俠前傳之魔幻童心, 네버랜드를 찾아서, Hledání Země – Nezemě, 不老的传说

Film rating

7.6
Rate 25 votes
7.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  771 In the Biography genre  29 In the Family genre  88 In the Drama genre  361 In films of Great Britain  66 In films of USA  490 In films of 2004  18
Listen to the
soundtrack Finding Neverland
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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