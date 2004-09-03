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Poster of The Sea Inside
6.8
Kinoafisha Films The Sea Inside
6.8

The Sea Inside

, 2004
Mar adentro / The Sea Inside
Spain / Drama / 18+
Poster of The Sea Inside
6.8

Synopsis

The factual story of Spaniard Ramon Sampedro, who fought a thirty-year campaign in favor of euthanasia and his own right to die.

Cast

Javier Bardem
Javier Bardem
Ramón Sampedro
Belén Rueda
Belén Rueda
Julia
Lola Duenas
Lola Duenas
Rosa
Mabel Rivera
Manuela
Clara Segura
Clara Segura
Gené
Joan Dalmau i Comas
Joaquín
Alberto Jiménez
Germán
Tamar Novas
Tamar Novas
Javi
Francesc Garrido
Francesc Garrido
Marc
Josep Maria Pou
Nicolás Fernández Luna
Celso Bugallo
Celso Bugallo
José
Director Alejandro Amenabar
Writer Alejandro Amenabar, Mateo Gil
Composer Alejandro Amenabar
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2004
World premiere 3 September 2004
Release date
7 April 2005 Russia Централ Партнершип 16+
3 February 2005 Argentina
21 April 2005 Australia
11 March 2005 Austria
22 April 2005 Belarus
2 February 2005 Belgium
18 February 2005 Brazil
12 March 2005 Bulgaria
27 January 2005 Chile
3 March 2005 Croatia
10 February 2005 Czechia
6 May 2005 Denmark
8 April 2005 Estonia
25 February 2005 Finland
2 February 2005 France
10 March 2005 Germany
11 February 2005 Great Britain
7 January 2005 Greece
3 March 2005 Hong Kong
3 March 2005 Hungary
4 February 2005 Iceland
18 February 2005 Ireland
31 March 2005 Israel
14 September 2004 Italy
16 April 2005 Japan
22 April 2005 Kazakhstan
18 February 2005 Mexico
27 January 2005 Netherlands
11 March 2005 Norway
25 February 2005 Panama
7 October 2005 Philippines
21 January 2005 Poland
24 February 2005 Portugal
6 January 2005 Puerto Rico
4 June 2005 Romania
15 March 2007 South Korea
3 September 2004 Spain
18 February 2005 Sweden
10 March 2005 Switzerland
11 March 2005 Taiwan
15 January 2005 Thailand
11 February 2005 Turkey
4 March 2005 USA
22 April 2005 Ukraine
11 February 2005 Venezuela
MPAA PG-13
Budget €10,000,000
Worldwide Gross $43,731,621
Production Sogepaq, Sogecine, Himenóptero
Also known as
Mar adentro, The Sea Inside, Gråta med ett leende, A belső tenger, Darya-ye daroon, Das Meer in mir, Havet innenfor, Hlas moře, İçimdeki Deniz, Jūros gelmėse, La mer intérieure, Mare dentro, Marea dinlauntru, Meri sisälläni, Mit indre hav, Prom jūrā, Sisemeri, The Sea Within, Volanie mora, W stronę morza, Život je more, Η θάλασσα μέσα μου, Море внутри, Море всередині, Море у нама, Морето в мен, 海を飛ぶ夢, 深海长眠, 點燃生命之海, I Thálassa Mésa mou, More vseredyni, Moreto v men, 씨 인사이드, More vnutri, More u nama

Film rating

6.8
Rate 10 votes
7.9 IMDb
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Updated 26 August 2024
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soundtrack The Sea Inside

Quotes

Ramón Sampedro When you can't escape, and you constantly rely on everyone else, you learn to cry by smiling, you know?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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