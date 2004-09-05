Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Tickets
Poster of Howl's Moving Castle
Poster of Howl's Moving Castle
Poster of Howl's Moving Castle
Poster of Howl's Moving Castle
Poster of Howl's Moving Castle
Рейтинги
8.5 IMDb Rating: 8.2
Rate
5 posters
Tickets from 520 ₽
Kinoafisha Films Howl's Moving Castle

Howl's Moving Castle

Hauru no ugoku shiro / Howl's Moving Castle 18+
Tickets from 520 ₽

Synopsis

When an unconfident young woman is cursed with an old body by a spiteful witch, her only chance of breaking the spell lies with a self-indulgent yet insecure young wizard and his companions in his legged, walking castle.
Howl's Moving Castle - trailer in russian
Howl's Moving Castle  trailer in russian
Country Japan
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2004
Online premiere 15 December 2005
World premiere 5 September 2004
Release date
11 November 2021 Russia Централ Партнершип, Пионер 6+
9 June 2005 Australia
26 August 2005 Austria
29 December 2005 Belarus
15 July 2005 Brazil L
10 June 2005 Canada
30 April 2024 China
4 January 2024 Czechia U
14 October 2005 Denmark
28 January 2024 Finland 7
12 January 2005 France
25 August 2005 Germany
24 March 2005 Hong Kong I
21 October 2005 Ireland
7 July 2005 Israel
9 September 2005 Italy
19 November 2004 Japan
29 December 2005 Kazakhstan
20 November 2025 Latvia N7
13 October 2025 Lithuania N7
5 August 2005 Mexico
18 August 2005 Netherlands
20 November 2004 New Zealand PG
7 October 2005 Norway
16 September 2005 Poland
13 October 2005 Portugal
4 December 2014 South Korea
3 March 2006 Spain
21 October 2005 Sweden
16 September 2005 Switzerland
4 February 2005 Taiwan
30 November 2023 UAE TBC
10 June 2005 USA
16 December 2021 Ukraine
27 December 2024 Viet Nam
MPAA PG
Budget $24,000,000
Worldwide Gross $243,223,788
Production Howl's Moving Castle Production Committee, Buena Vista Home Entertainment, DENTSU Music And Entertainment
Also known as
Hauru no ugoku shiro, Howl's Moving Castle, El increíble castillo vagabundo, El castillo ambulante, Det levande slottet, Howli liikuv kindlus, Le château ambulant, Ходячий замок, 霍爾的移動城堡, A vándorló palota, Castelul umblător al lui Howl, Ceļojošā Pils, Das wandelnde Schloss, Det levende slot, Det levende slottet, El castell ambulant, Gəzinti qalası, Ghale-ye Moteharrek-e Howl, Howlui umjikineun seong, Il castello errante di Howl, Keliaujanti pilis, Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl, Liikkuva linna, O Castelo Andante, O Castelo Animado, Pokretni dvorac, Ruchomy zamek Hauru, To kinoumeno kastro, Yurar qal'a, Yürüyen Şato, Zámek v oblacích, Zámok v oblakoch, Το κινούμενο κάστρο, Вандроўны замак Хаўла, Мандрівний замок, Покретни дворац, Ходещият замък на Хаул, قلعة هاول المتحركة, हाउल का चलता-फिरता महल, ハウルの動く城, 呼啸山城, 哈尔的移动城堡, 哈爾移動城堡, 豪尔的机动城堡
Director
Hayao Miyazaki
Hayao Miyazaki
Cast
Chieko Baisho
Chieko Baisho
Takuya Kimura
Takuya Kimura
Akihiro Miwa
Akihiro Miwa
Tatsuya Gashuin
Tatsuya Gashuin
Ryunosuke Kamiki
Ryunosuke Kamiki
Cast and Crew
Similar films for Howl's Moving Castle
My Neighbor Totoro 8.1
My Neighbor Totoro (1988)
Spirited Away 8.7
Spirited Away (2001)
From Up on Poppy Hill 7.3
From Up on Poppy Hill (2011)
The Secret World of Arrietty 7.1
The Secret World of Arrietty (2010)
Ponyo 7.8
Ponyo (2008)
The Wind Rises 7.7
The Wind Rises (2013)
The Girl Who Leapt Through Time 7.7
The Girl Who Leapt Through Time (2006)
Tales from Earthsea 6.9
Tales from Earthsea (2006)
Castle in the Sky 8.1
Castle in the Sky (1986)
Klaus 8.3
Klaus (2019)
Coco 8.5
Coco (2017)
Inside Out 8.0
Inside Out (2015)
Film in Collections
Feature-Length Anime About Gods Feature-Length Anime About Gods
Films About Magic and Wizards Films About Magic and Wizards

Film rating

8.5
Rate 248 votes
8.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  44
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Formula Kino TsDM
10:30 from 520 ₽
All showtimes and tickets

Film Reviews

Йоу Йоу 14 January 2020, 07:13
Ну вы не только ажиотажа не понимаете, вы искусство не понимаете:)
dd-melekes 14 December 2019, 16:43
Мульт 2004 г.,а премьера только сейчас. Я его раз 50 уже смотрел.Очень нравится. Он и в инете есть.Удивительно что его будут в кинотеатре показывать.
Film Trailers All trailers
Howl's Moving Castle - trailer in russian
Howl's Moving Castle Trailer in russian
Howl's Moving Castle - trailer
Howl's Moving Castle Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills

«Howl's Moving Castle» now playing

Today 2 Tomorrow 3 Wed 4 Sun 22
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Howl's Moving Castle? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Formula Kino TsDM
Kuznetskiy Most
2D
10:30 from 520 ₽
All showtimes and tickets
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more