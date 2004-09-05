Also known as
Hauru no ugoku shiro, Howl's Moving Castle, El increíble castillo vagabundo, El castillo ambulante, Det levande slottet, Howli liikuv kindlus, Le château ambulant, Ходячий замок, 霍爾的移動城堡, A vándorló palota, Castelul umblător al lui Howl, Ceļojošā Pils, Das wandelnde Schloss, Det levende slot, Det levende slottet, El castell ambulant, Gəzinti qalası, Ghale-ye Moteharrek-e Howl, Howlui umjikineun seong, Il castello errante di Howl, Keliaujanti pilis, Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl, Liikkuva linna, O Castelo Andante, O Castelo Animado, Pokretni dvorac, Ruchomy zamek Hauru, To kinoumeno kastro, Yurar qal'a, Yürüyen Şato, Zámek v oblacích, Zámok v oblakoch, Το κινούμενο κάστρο, Вандроўны замак Хаўла, Мандрівний замок, Покретни дворац, Ходещият замък на Хаул, قلعة هاول المتحركة, हाउल का चलता-फिरता महल, ハウルの動く城, 呼啸山城, 哈尔的移动城堡, 哈爾移動城堡, 豪尔的机动城堡