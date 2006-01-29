, Ryan Phillippe, Don Cheadle, Matt Dillon, Brendan Fraser, William Fichtner, Terrence Howard, Larenz Tate, Jennifer Esposito, Ludacris, Thandiwe Newton, Shaun Toub
Winner
7.2
Crash
Winner
All nominees
6.4
Good Night, and Good Luck.
6.4
Good Night, and Good Luck.
7.5
Brokeback Mountain
Randy Quaid, Anne Hathaway, Linda Cardellini, Heath Ledger, Anna Faris, , Michelle Williams
7.3
Capote
7.3
Capote
7.3
Hustle & Flow
7.5
Brokeback Mountain
Teri Hatcher, Nicollette Sheridan, Felicity Huffman, Alfre Woodard, Rodzher Bart, Andrea Bowen, Ricardo Chavira, Marcia Cross, Steven Culp, James Denton, Eva Longoria, Mark Moses, Doug Savant, Brenda Strong, Brent Kinsman, Shane Kinsman, Mehcad Brooks
Winner
8.3
Desperate Housewives
Winner
All nominees
8.6
Arrested Development
8.6
Arrested Development
8.0
My Name Is EarlMy Name is Earl
Jason Lee, Jaime Pressly, Ethan Suplee, Eddie Steeples, Nadine Velazquez
Everybody Loves RaymondEverybody Loves Raymond
Piter Boyl, Brad Garrett, Patricia Heaton, Doris Roberts, Ray Romano, Madylin Sweeten, Monica Horan
8.4
Boston Legal
8.1
Curb Your Enthusiasm
Shelley Berman, Larry David, Susie Essman, Jeff Garlin, Cheryl Hines, Richard Lewis
8.4
Boston Legal
8.0
My Name Is EarlMy Name is Earl
Jason Lee, Jaime Pressly, Ethan Suplee, Eddie Steeples, Nadine Velazquez
Naveen Andrews, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Daniel Dae Kim, Emilie de Ravin, Matthew Fox, Jorge Garcia, Josh Holloway, Kim Yoon-jin, Dominic Monaghan, Terry O'Quinn, Harold Perrineau, Michelle Rodriguez, Ian Somerhalder, Cynthia Watros, Maggie Grace, Malcolm David Kelley, Evangeline Lilly
Winner
7.0
Lost
Naveen Andrews, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Daniel Dae Kim, Emilie de Ravin, Matthew Fox, Jorge Garcia, Josh Holloway, Kim Yoon-jin, Dominic Monaghan, Terry O'Quinn, Harold Perrineau, Michelle Rodriguez, Ian Somerhalder, Cynthia Watros, Maggie Grace, Malcolm David Kelley, Evangeline Lilly
Winner
All nominees
8.2
Grey's Anatomy
8.7
Six Feet Under
8.5
The Closer
8.2
Grey's Anatomy
9.2
The West Wing
8.7
Six Feet Under
8.5
The Closer
9.2
The West Wing
