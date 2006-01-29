Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2006

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2006

Site Los Angeles, California, USA
Date 29 January 2006
Actor / Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Crash 7.2
Crash
, Ryan Phillippe, Don Cheadle, Matt Dillon, Brendan Fraser, William Fichtner, Terrence Howard, Larenz Tate, Jennifer Esposito, Ludacris, Thandiwe Newton, Shaun Toub
Winner
Crash 7.2
Crash
, Ryan Phillippe, Don Cheadle, Matt Dillon, Brendan Fraser, William Fichtner, Terrence Howard, Larenz Tate, Jennifer Esposito, Ludacris, Thandiwe Newton, Shaun Toub
Winner
All nominees
Good Night, and Good Luck. 6.4
Good Night, and Good Luck.
, Robert Downey Jr., David Strathairn, Jeff Daniels, Frank Langella, Tate Donovan, Rose Abdoo, Alex Borstein, Robert John Burke, Patricia Clarkson, Reed Diamond, Grant Heslov, Peter Jacobson, Tom McCarthy, Dianne Reeves, Matt Ross, Ray Wise
Good Night, and Good Luck. 6.4
Good Night, and Good Luck.
, Robert Downey Jr., David Strathairn, Jeff Daniels, Frank Langella, Tate Donovan, Rose Abdoo, Alex Borstein, Robert John Burke, Patricia Clarkson, Reed Diamond, Grant Heslov, Peter Jacobson, Tom McCarthy, Dianne Reeves, Matt Ross, Ray Wise
Brokeback Mountain 7.5
Brokeback Mountain
Randy Quaid, Anne Hathaway, Linda Cardellini, Heath Ledger, Anna Faris, , Michelle Williams
Capote 7.3
Capote
Philip Seymour Hoffman, Bob Balaban, Catherine Keener, Clifton Collins Jr., Chris Cooper, Bruce Greenwood, Mark Pellegrino
Capote 7.3
Capote
Philip Seymour Hoffman, Bob Balaban, Catherine Keener, Clifton Collins Jr., Chris Cooper, Bruce Greenwood, Mark Pellegrino
Hustle & Flow 7.3
Hustle & Flow
Isaac Hayes, Terrence Howard, Elise Neal, Paula Jai Parker, Anthony Anderson, Taraji P. Henson, Ludacris, Taryn Manning, DJ Qualls
Brokeback Mountain 7.5
Brokeback Mountain
Randy Quaid, Anne Hathaway, Linda Cardellini, Heath Ledger, Anna Faris, , Michelle Williams
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Felicity Huffman
Felicity Huffman
Desperate Housewives
Winner
All nominees
Patricia Heaton
Patricia Heaton
Everybody Loves Raymond
Candice Bergen
Candice Bergen
Boston Legal
Mary-Louise Parker
Mary-Louise Parker
Weeds
Megan Mullally
Megan Mullally
Will & Grace
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Sandra Oh
Sandra Oh
Grey's Anatomy
Winner
All nominees
Mariska Hargitay
Mariska Hargitay
Law & Order: Special Victims Unit
Patricia Arquette
Patricia Arquette
Medium
Geena Davis
Geena Davis
Commander in Chief
Kyra Sedgwick
Kyra Sedgwick
The Closer
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Walk the Line
Winner
All nominees
Judi Dench
Judi Dench
Mrs Henderson Presents
Ziyi Zhang
Ziyi Zhang
Memoirs of a Geisha
Felicity Huffman
Felicity Huffman
Transamerica
North Country
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
The Constant Gardener
Winner
All nominees
Amy Adams
Amy Adams
Junebug
Frances McDormand
Frances McDormand
North Country
Michelle Williams
Michelle Williams
Brokeback Mountain
Catherine Keener
Catherine Keener
Capote
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
S. Epatha Merkerson
S. Epatha Merkerson
Lackawanna Blues
Winner
All nominees
Tonantzin Carmelo
Into the West
Robin Wright
Robin Wright
Empire Falls
Joanne Woodward
Joanne Woodward
Empire Falls
Cynthia Nixon
Cynthia Nixon
Warm Springs
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Sean Hayes
Sean Hayes
Will & Grace
Winner
All nominees
Jason Lee
Jason Lee
My Name Is Earl
James Spader
James Spader
Boston Legal
William Shatner
William Shatner
Boston Legal
Larry David
Larry David
Curb Your Enthusiasm
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
24
Winner
All nominees
Hugh Laurie
Hugh Laurie
House M.D.
Patrick Dempsey
Patrick Dempsey
Grey's Anatomy
Ian McShane
Ian McShane
Deadwood
Alan Alda
Alan Alda
The West Wing
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Philip Seymour Hoffman
Philip Seymour Hoffman
Capote
Winner
All nominees
David Strathairn
David Strathairn
Good Night, and Good Luck.
Heath Ledger
Heath Ledger
Brokeback Mountain
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Walk the Line
Russell Crowe
Russell Crowe
Cinderella Man
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Paul Giamatti
Paul Giamatti
Cinderella Man
Winner
All nominees
Brokeback Mountain
Don Cheadle
Don Cheadle
Crash
Matt Dillon
Matt Dillon
Crash
Syriana
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Paul Newman
Paul Newman
Empire Falls
Winner
All nominees
Kenneth Branagh
Kenneth Branagh
Warm Springs
Ed Harris
Ed Harris
Empire Falls
Christopher Plummer
Christopher Plummer
Our Fathers
Ted Danson
Ted Danson
Knights of the South Bronx
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Teri Hatcher, Nicollette Sheridan, Felicity Huffman, Alfre Woodard, Rodzher Bart, Andrea Bowen, Ricardo Chavira, Marcia Cross, Steven Culp, James Denton, Eva Longoria, Mark Moses, Doug Savant, Brenda Strong, Brent Kinsman, Shane Kinsman, Mehcad Brooks
Winner
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Teri Hatcher, Nicollette Sheridan, Felicity Huffman, Alfre Woodard, Rodzher Bart, Andrea Bowen, Ricardo Chavira, Marcia Cross, Steven Culp, James Denton, Eva Longoria, Mark Moses, Doug Savant, Brenda Strong, Brent Kinsman, Shane Kinsman, Mehcad Brooks
Winner
All nominees
Arrested Development 8.6
Arrested Development
Jason Bateman, Jeffrey Tambor, Will Arnett, Portia de Rossi, Michael Cera, David Cross, Tony Hale, Alia Shawkat, Jessica Walter
Arrested Development 8.6
Arrested Development
Jason Bateman, Jeffrey Tambor, Will Arnett, Portia de Rossi, Michael Cera, David Cross, Tony Hale, Alia Shawkat, Jessica Walter
My Name Is Earl 8.0
My Name Is Earl My Name is Earl
Jason Lee, Jaime Pressly, Ethan Suplee, Eddie Steeples, Nadine Velazquez
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Piter Boyl, Brad Garrett, Patricia Heaton, Doris Roberts, Ray Romano, Madylin Sweeten, Monica Horan
Boston Legal 8.4
Boston Legal
Candice Bergen, William Shatner, James Spader, Monica Potter, René Auberjonois, Julie Bowen, Rhona Mitra, Mark Valley, Ryan Michelle Bathe, Justin Mentell
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Shelley Berman, Larry David, Susie Essman, Jeff Garlin, Cheryl Hines, Richard Lewis
Boston Legal 8.4
Boston Legal
Candice Bergen, William Shatner, James Spader, Monica Potter, René Auberjonois, Julie Bowen, Rhona Mitra, Mark Valley, Ryan Michelle Bathe, Justin Mentell
My Name Is Earl 8.0
My Name Is Earl My Name is Earl
Jason Lee, Jaime Pressly, Ethan Suplee, Eddie Steeples, Nadine Velazquez
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Lost 7.0
Lost
Naveen Andrews, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Daniel Dae Kim, Emilie de Ravin, Matthew Fox, Jorge Garcia, Josh Holloway, Kim Yoon-jin, Dominic Monaghan, Terry O'Quinn, Harold Perrineau, Michelle Rodriguez, Ian Somerhalder, Cynthia Watros, Maggie Grace, Malcolm David Kelley, Evangeline Lilly
Winner
Lost 7.0
Lost
Naveen Andrews, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Daniel Dae Kim, Emilie de Ravin, Matthew Fox, Jorge Garcia, Josh Holloway, Kim Yoon-jin, Dominic Monaghan, Terry O'Quinn, Harold Perrineau, Michelle Rodriguez, Ian Somerhalder, Cynthia Watros, Maggie Grace, Malcolm David Kelley, Evangeline Lilly
Winner
All nominees
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Patrick Dempsey, Katherine Heigl, Kate Walsh, Justin Chambers, Sandra Oh, James Pickens Jr., Ellen Pompeo, Isaiah Washington, Chandra Wilson, T.R. Knight
Six Feet Under 8.7
Six Feet Under
James Cromwell, Joanna Cassidy, Jeremy Sisto, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Frances Conroy, Rachel Griffiths, Michael C. Hall, Tina Holmes, Peter Krause, Justina Machado, Mathew St. Patrick
The Closer 8.5
The Closer
Kyra Sedgwick, G. W. Bailey, Anthony Denison, Robert Gossett, J.K. Simmons, Jon Tenney, Corey Reynolds
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Patrick Dempsey, Katherine Heigl, Kate Walsh, Justin Chambers, Sandra Oh, James Pickens Jr., Ellen Pompeo, Isaiah Washington, Chandra Wilson, T.R. Knight
The West Wing 9.2
The West Wing
Alan Alda, Janeane Garofalo, Martin Sheen, Teri Polo, Jimmy Smits, Allison Janney, Mary McCormack, Kristin Chenoweth, Dulé Hill, Joshua Malina, Janel Moloney, Richard Schiff, John Spencer, Bradley Whitford
Six Feet Under 8.7
Six Feet Under
James Cromwell, Joanna Cassidy, Jeremy Sisto, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Frances Conroy, Rachel Griffiths, Michael C. Hall, Tina Holmes, Peter Krause, Justina Machado, Mathew St. Patrick
The Closer 8.5
The Closer
Kyra Sedgwick, G. W. Bailey, Anthony Denison, Robert Gossett, J.K. Simmons, Jon Tenney, Corey Reynolds
The West Wing 9.2
The West Wing
Alan Alda, Janeane Garofalo, Martin Sheen, Teri Polo, Jimmy Smits, Allison Janney, Mary McCormack, Kristin Chenoweth, Dulé Hill, Joshua Malina, Janel Moloney, Richard Schiff, John Spencer, Bradley Whitford
Life Achievement Award
Shirley Temple
Shirley Temple
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more