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Ширли Темпл
Shirley Temple
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Персоны
Ширли Темпл
Ширли Темпл
Shirley Temple
Дата рождения
23 апреля 1928
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
10 февраля 2014
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.7
Холостяк и девчонка
(1947)
7.4
Форт Апач
(1948)
7.2
Маленькая принцесса
(1939)
Фильмография Ширли Темпл
7.4
Форт Апач
Fort Apache
вестерн
1948, США
7.7
Холостяк и девчонка
The Bachelor and the Bobby-Soxer
комедия, мелодрама
1947, США
7.2
Маленькая принцесса
The Little Princess
комедия, драма, семейный
1939, США
7.2
Хейди
Heidi
драма, семейный, мюзикл
1937, США
6.3
Али-баба едет в город
Ali Baba Goes to Town
комедия, фэнтези, мюзикл
1937, США
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