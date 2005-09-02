Фильм рассказывает о периоде жизни писателя Трумена Капоте, когда он собирал материалы для написания документально-художественной книги «Хладнокровное убийство». Книга основана на реальном преступлении, совершенном в Канзасе в 1959 году. Готовя к публикации статью для Нью-Йоркера, Трумен Капоте отправляется на место преступления, но проникшись историей, писатель решает провести собственное расследование – он допрашивает соседей, полицию, убийцу… Результат расследования – книга «Хладнокровное убийство» - произведение, ставшее откровением жанра документальной литературы.
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