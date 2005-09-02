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Постер фильма Капоте
7.3
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7.3

Капоте

, 2005
Capote
Канада, США / драма, биография, криминал / 18+
Постер фильма Капоте
7.3

О фильме

Фильм рассказывает о периоде жизни писателя Трумена Капоте, когда он собирал материалы для написания документально-художественной книги «Хладнокровное убийство». Книга основана на реальном преступлении, совершенном в Канзасе в 1959 году. Готовя к публикации статью для Нью-Йоркера, Трумен Капоте отправляется на место преступления, но проникшись историей, писатель решает провести собственное расследование – он допрашивает соседей, полицию, убийцу… Результат расследования – книга «Хладнокровное убийство» - произведение, ставшее откровением жанра документальной литературы.

В ролях

Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Truman Capote
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Крис Купер
Крис Купер
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Nelle Harper Lee
Клифтон Коллинз мл.
Клифтон Коллинз мл.
Perry Smith
Allie Mickelson
Laura Kinney
Kelci Stephenson
Nancy Clutter
Крэйг Арчиболд
Christopher
Бронвен Коулман
Barbara
Кейт Шиндл
Rose
Дэвид Уилсон Барнс
Дэвид Уилсон Барнс
Grayson
Майкл Дж. Бёрг
Williams
Режиссер Беннет Миллер
Сценарист Дэн Футтерман, Джералд Кларк
Композитор Майкл Данна
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 17 февраля 2006
Премьера в мире 2 сентября 2005
Дата выхода
2 сентября 2005 Россия 16+
3 февраля 2006 Бразилия
24 февраля 2006 Великобритания
2 марта 2006 Германия
2 марта 2006 Греция
24 февраля 2006 Ирландия
17 февраля 2006 Италия
2 сентября 2005 Казахстан
7 марта 2025 Литва N13
23 февраля 2006 Португалия
3 февраля 2006 США
2 сентября 2005 Украина
8 марта 2006 Франция
25 мая 2006 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $49 327 405
Производство United Artists, Sony Pictures Classics, A-Line Pictures
Другие названия
Capote, Truman Capote, Капоте, Капоти, カポーティ, Kapote, Phóng Viên Capote, Truman Capote - A sangue freddo, Καπότε, कपोटी, 冷血字傳, 卡波特, 柯波帝：冷血告白, 카포티

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 9 декабря 2020

Цитаты

Truman Capote Как будто мы с Перри выросли в одном доме. И вот однажды он вышел через заднюю дверь, а я — через парадный вход.

Отзывы о фильме

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