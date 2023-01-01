Весенний вальс, 1940

Симпатичная девушка крестьянка Илонка Толнэй из горной деревушки направляется на ярмарку в ближайший городок, где птица цыгана вытаскивает ей записку-предсказание с обещанием счастливой судьбоносной встречи и скорой свадьбы. Девушка, волею судьбы, попадает в Вену, в дом пекаря, который поставляет выпечку императору. Однажды она встречает армейского барабанщика Гарри Мартена, тайно мечтающего стать композитором и дирижером. К сожалению, военный устав запрещает молодому капралу создавать свою собственную музыку. На помощь загрустившему таланту приходит предприимчивая и наивная Илонка. Девушка отправляет листы с нотами вместе с ежедневной порцией печенья во дворец. С этого момента начинают сбываться волшебное предсказание цыгана…

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