Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Весенний вальс
Киноафиша Фильмы Весенний вальс
Spring Parade

Весенний вальс, 1940

1940 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Симпатичная девушка крестьянка Илонка Толнэй из горной деревушки направляется на ярмарку в ближайший городок, где птица цыгана вытаскивает ей записку-предсказание с обещанием счастливой судьбоносной встречи и скорой свадьбы. Девушка, волею судьбы, попадает в Вену, в дом пекаря, который поставляет выпечку императору. Однажды она встречает армейского барабанщика Гарри Мартена, тайно мечтающего стать композитором и дирижером. К сожалению, военный устав запрещает молодому капралу создавать свою собственную музыку. На помощь загрустившему таланту приходит предприимчивая и наивная Илонка. Девушка отправляет листы с нотами вместе с ежедневной порцией печенья во дворец. С этого момента начинают сбываться волшебное предсказание цыгана…
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1940
Премьера в мире 27 сентября 1940
Возраст 18+
Режиссер
Генри Костер
В ролях
Дина Дурбин
Дина Дурбин
Роберт Каммингс
Миша Ауэр
С.З. Сакалл
Билли Ленхарт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Весенний вальс
Полуночный поцелуй
Полуночный поцелуй (1949)
6.6
Удивительная миссис Холлидэй
Удивительная миссис Холлидэй (1943)
6.5333333
То, что она не отдаст
То, что она не отдаст (1943)
6.3846154
Милая девушка?
Милая девушка? (1941)
6.7
Все началось с Евы
Все началось с Евы (1941)
7.6
Это свидание
Это свидание (1940)
6.5
Три милые девушки стали взрослыми
Три милые девушки стали взрослыми (1939)
6.8
Первый бал
Первый бал (1939)
6.9
Секрет актрисы
Секрет актрисы (1938)
7.1
Девичьи страдания
Девичьи страдания (1937)
6.8
Дверь на сцену
Дверь на сцену (1937)
7.6923075
Веселая вдова
Веселая вдова (1934)
7.1666665
Постер фильма Весенний вальс 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше