Гроздья гнева, 1940

События фильма разворачиваются в США во времена Великой депрессии. Вернувшись домой после долгого отсутствия, Том Джоуд узнает, что ферма пришла в упадок. Земли, некогда богатые и плодородные, больше не могут ни прокормить владельцев, ни принести им выручку. В отчаянии все семейство отправляется в Калифорнию, где, по слухам, нужны рабочие. В пути Джоудов постоянно преследуют несчастья, кроме того, чем ближе герои к заветной цели, тем меньше шансов получить желаемое. Дороги переполнены такими же, как они, искателями лучшей доли. Нищим, униженным людям не остается ничего, кроме собственного гнева.