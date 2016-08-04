Гроздья гнева, 1940

События фильма разворачиваются в США во времена Великой депрессии. Вернувшись домой после долгого отсутствия, Том Джоуд узнает, что ферма пришла в упадок. Земли, некогда богатые и плодородные, больше не могут ни прокормить владельцев, ни принести им выручку. В отчаянии все семейство отправляется в Калифорнию, где, по слухам, нужны рабочие. В пути Джоудов постоянно преследуют несчастья, кроме того, чем ближе герои к заветной цели, тем меньше шансов получить желаемое. Дороги переполнены такими же, как они, искателями лучшей доли. Нищим, униженным людям не остается ничего, кроме собственного гнева.
После тюремного срока за убийство, Том Джоад возвращается на свое семейное ранчо, которое к тому времени полностью разорилось и прибывает в запустении. В отсутствие какой-либо перспективы найти работу в засушливой Оклахоме, вся семья собирает свой скарб и отправляется на «землю обетованную» — в Калифорнию.
Но трудный путь и тяжкие условия не приносят искомой надежды, и даже единство семьи подвергается испытанию, одному из многих, с которыми приходится сталкиваться.