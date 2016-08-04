Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гроздья гнева Гроздья гнева
Киноафиша Фильмы Гроздья гнева
The Grapes of Wrath

Гроздья гнева, 1940

1940 / США
8.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

События фильма разворачиваются в США во времена Великой депрессии. Вернувшись домой после долгого отсутствия, Том Джоуд узнает, что ферма пришла в упадок. Земли, некогда богатые и плодородные, больше не могут ни прокормить владельцев, ни принести им выручку. В отчаянии все семейство отправляется в Калифорнию, где, по слухам, нужны рабочие. В пути Джоудов постоянно преследуют несчастья, кроме того, чем ближе герои к заветной цели, тем меньше шансов получить желаемое. Дороги переполнены такими же, как они, искателями лучшей доли. Нищим, униженным людям не остается ничего, кроме собственного гнева.

  • Фильм является экранизацией одноименного романа Джона Стейнбека. 
  • Главную роль в картине исполнил Генри Фонда. Джон Стейнбек был впечатлен его игрой, кроме того, актер и автор литературного первоисточника крепко подружились в жизни. 
  • Режиссер фильма Джон Форд принципиально отказался от использования грима во время съемок. 
  • Генри Фонда о самой смерти бережно хранил головной убор, который носил в кадре его герой. 
  • Продюсер фильма Дэррил Занук выкупил права на экранизацию за гигантскую по тем временам сумму - 100 тысяч долларов. Джон Стейнбек дал свое согласие на съемки при условии, что создатели будут с уважением относиться к литературному материалу.

После тюремного срока за убийство, Том Джоад возвращается на свое семейное ранчо, которое к тому времени полностью разорилось и прибывает в запустении. В отсутствие какой-либо перспективы найти работу в засушливой Оклахоме, вся семья собирает свой скарб и отправляется на «землю обетованную» — в Калифорнию.

Но трудный путь и тяжкие условия не приносят искомой надежды, и даже единство семьи подвергается испытанию, одному из многих, с которыми приходится сталкиваться.

8.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1940
Премьера в мире 15 марта 1940
Возраст 16+
Режиссер
Джон Форд
Джон Форд
В ролях
Генри Фонда
Генри Фонда
Джейн Дарвелл
Джон Кэрредин
Чарли Грейпвин
Джон Кволен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гроздья гнева 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Лето в «Лицах» продолжается! Насладиться последним месяцем жаркого лета вы сможете прямо в центре Москвы, а именно в театро-баре «Лица», где запущена программа показов Кино-Vино. Жители столицы получат возможность
Написать
4 августа 2016 14:49
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Приложение киноафиши