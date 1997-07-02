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Джеймс Стюарт
Джеймс Стюарт James Stewart
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Джеймс Стюарт

James Stewart

Дата рождения
20 мая 1908
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
2 июля 1997
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Индиана, Пенсильвания, США
Рост
191 см

Популярные фильмы

Мистер Смит едет в Вашингтон 8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон (1939)
Эта замечательная жизнь 8.1
Эта замечательная жизнь (1946)
С собой не унесешь 8.1
С собой не унесешь (1938)

Фильмография Джеймс Стюарт

Жанр
Год
Все 18 Фильмы 18 Актер 18
Американская история 2: Фивел едет на Запад 6.5
Американская история 2: Фивел едет на Запад An American Tail: Fievel Goes West
анимация, приключения, семейный 1991, США
Аэропорт 77 5.8
Аэропорт 77 Airport '77
триллер, драма, боевик 1977, США
Самый меткий 7.6
Самый меткий The Shootist
вестерн, драма 1976, США
Анатомия убийства 8
Анатомия убийства Anatomy of a Murder
криминал, драма, мистика 1959, США
Головокружение 7.6
Головокружение Vertigo
мистика, триллер, мелодрама, драма 1958, США
Колокол, книга и свеча 6.8
Колокол, книга и свеча Bell Book and Candle
комедия, фэнтези, мелодрама 1958, США
Человек, который слишком много знал 7.4
Человек, который слишком много знал The Man Who Knew Too Much
триллер 1955, США
Окно во двор 8
Окно во двор Rear Window
триллер, криминал, мелодрама, мистика 1954, США
Винчестер 73 7.6
Винчестер 73 Winchester '73
вестерн 1950, США
Веревка 7.6
Веревка Rope
ужасы, триллер, драма 1948, США
Эта замечательная жизнь 8.1
Эта замечательная жизнь It's a Wonderful Life
семейный, драма, фантастика 1946, США
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Филадельфийская история 8.1
Филадельфийская история The Philadelphia Story
комедия, мелодрама 1940, США
Магазинчик за углом 8.1
Магазинчик за углом The Shop Around the Corner
комедия, драма, мелодрама 1940, США
Мистер Смит едет в Вашингтон 8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон Mr. Smith Goes to Washington
драма 1939, США
Смотреть трейлер
Дестри снова в седле 7.6
Дестри снова в седле Destry Rides Again
комедия, вестерн 1939, США
Созданы друг для друга 6.3
Созданы друг для друга Made for Each Other
комедия, драма, мелодрама 1939, США
С собой не унесешь 8.1
С собой не унесешь You Can't Take It With You
мелодрама, комедия 1938, США
Жена против секретарши 7.1
Жена против секретарши Wife vs. Secretary
комедия, мелодрама, драма 1936, США
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