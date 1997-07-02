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Джеймс Стюарт
James Stewart
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Джеймс Стюарт
Джеймс Стюарт
James Stewart
Дата рождения
20 мая 1908
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
2 июля 1997
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Индиана, Пенсильвания, США
Рост
191 см
Популярные фильмы
8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон
(1939)
8.1
Эта замечательная жизнь
(1946)
8.1
С собой не унесешь
(1938)
Фильмография Джеймс Стюарт
Жанр
Все
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Фильмы
18
Актер
18
6.5
Американская история 2: Фивел едет на Запад
An American Tail: Fievel Goes West
анимация, приключения, семейный
1991, США
5.8
Аэропорт 77
Airport '77
триллер, драма, боевик
1977, США
7.6
Самый меткий
The Shootist
вестерн, драма
1976, США
8
Анатомия убийства
Anatomy of a Murder
криминал, драма, мистика
1959, США
7.6
Головокружение
Vertigo
мистика, триллер, мелодрама, драма
1958, США
6.8
Колокол, книга и свеча
Bell Book and Candle
комедия, фэнтези, мелодрама
1958, США
7.4
Человек, который слишком много знал
The Man Who Knew Too Much
триллер
1955, США
8
Окно во двор
Rear Window
триллер, криминал, мелодрама, мистика
1954, США
7.6
Винчестер 73
Winchester '73
вестерн
1950, США
7.6
Веревка
Rope
ужасы, триллер, драма
1948, США
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8.1
Эта замечательная жизнь
It's a Wonderful Life
семейный, драма, фантастика
1946, США
Смотреть трейлер
8.1
Филадельфийская история
The Philadelphia Story
комедия, мелодрама
1940, США
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8.1
Магазинчик за углом
The Shop Around the Corner
комедия, драма, мелодрама
1940, США
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8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон
Mr. Smith Goes to Washington
драма
1939, США
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7.6
Дестри снова в седле
Destry Rides Again
комедия, вестерн
1939, США
6.3
Созданы друг для друга
Made for Each Other
комедия, драма, мелодрама
1939, США
8.1
С собой не унесешь
You Can't Take It With You
мелодрама, комедия
1938, США
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7.1
Жена против секретарши
Wife vs. Secretary
комедия, мелодрама, драма
1936, США
Новости о Джеймс Стюарт
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