Марджори Рэмбю Marjorie Rambeau
Марджори Рэмбю

Марджори Рэмбю

Marjorie Rambeau

Дата рождения
15 июля 1889
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
6 июня 1970
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Человек с 1000 лиц 7.1
Человек с 1000 лиц (1957)
Стены Джерико 6.9
Стены Джерико (1948)
Табачная дорога 6.4
Табачная дорога (1941)

Фильмография Марджори Рэмбю

Жанр
Год
Человек с 1000 лиц 7.1
Человек с 1000 лиц Man of a Thousand Faces
драма, биография 1957, США
Стены Джерико 6.9
Стены Джерико The Walls of Jericho
драма 1948, США
Табачная дорога 6.4
Табачная дорога Tobacco Road
комедия, драма 1941, США
