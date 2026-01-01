Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Марджори Рэмбю
Marjorie Rambeau
Киноафиша
Персоны
Марджори Рэмбю
Марджори Рэмбю
Marjorie Rambeau
Дата рождения
15 июля 1889
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
6 июня 1970
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Человек с 1000 лиц
(1957)
6.9
Стены Джерико
(1948)
6.4
Табачная дорога
(1941)
Фильмография Марджори Рэмбю
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Год
Все
1957
1948
1941
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.1
Человек с 1000 лиц
Man of a Thousand Faces
драма, биография
1957, США
6.9
Стены Джерико
The Walls of Jericho
драма
1948, США
6.4
Табачная дорога
Tobacco Road
комедия, драма
1941, США
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»
Из «Фишера» в исторический блокбастер: с нетерпением жду в 2026 году «Битву моторов» — убойная смесь из Борисова и Янковского
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667